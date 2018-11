Fran Mérida: "Estoy feliz por la renovación porque me siento bien aquí"

Actualizada 22/11/2018 a las 15:15

Fran Mérida, acompañado del Director Deportivo del club, Braulio Vázquez, han comparecido esta mañana en la sala de prensa de Tajonar para dar cuenta de la renovación del futbolista hasta junio de 2020. El futbolista firmó en 2016 un contrato de tres años más un cuarto condicionado a una serie de objetivos, y el club ha decidido convertir en fijo ese último año, asegurándose de esta forma la continuidad de Fran Mérida durante esta temporada y la que viene. "La sorpresa mayor que me he llevado con Fran, además del nivel deportivo, que es evidente, es a nivel personal. Ha encontrado su hábitat y estamos encantados de que esté con nosotros. Lo que más me ha sorprendido es a nivel personal, lo que es, lo que siente y lo a gusto que está aquí. En verano vino un equipo que le cuadruplicaba el sueldo y él me dijo que quería quedarse aquí. Hemos retocado la cláusula y al final lo que hemos hecho es fortalecer la relación", ha comentado Braulio Vázquez.

"Tengo claro que hoy para mí es un día muy feliz porque me siento muy bien aquí. He encontrado un vestuario, un club y una ciudad en la que tanto mi familia como yo nos encontramos muy bien. Aprovecho para darle las gracias a Braulio, que confía mucho en mí, e intentaré agradecérselo de la mejor manera en el día a día, trabajando y entregándome en cada entrenamiento y en cada partido, también gracias al club, a los dirigentes y a todas las personas que han hecho esto posible", ha explicado Fran Mérida.

"Estoy en una edad en la que creo que he madurado futbolísticamente y esperemos que siga así. El equipo está ahora en una buena dinámica y los resultados ayudan. Este fin de semana tenemos una buena plaza para seguir en esa buena línea. Al final he encontrado un grupo de compañeros muy bueno. El año pasado obviamente la confianza que me mostraron y la continudiad que tuve me ayudó mucho porque en el primer año tuvo menos minutos. En esta ciudad nos sentimos muy bien mi familia y yo, aquí ha nacido mi hija y todo ha hecho que me sienta bien aquí y que quiera seguir aquí"., ha asegurado el futbolista.

El jugador se ha referido también a la oferta que tuvo en verano para marcharse del equipo. "Tuve muy claro que no me quería mover. Me siento bien dentro del grupo y en el campo siento la confianza de los compañeros. Mi objetivo, aunque estemos centrados en el día a día, es estar con Osasuna en Primera División. No sé cuándo, ojalá que pronto, pero vamos a centrarnos en el partido del sábado", ha afirmado.

Selección DN+