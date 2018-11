Apelación decidirá sobre Xisco la semana que viene

Actualizada 15/11/2018 a las 19:31

Este jueves estaba previsto que se diera a conocer si el Comité de Apelación rebajaba la sanción de tres partidos impuesta a Xisco Jiménez después del recurso presentado por Osasuna. Sin embargo, la decisión se tomará el jueves que viene. El delantero fue expulsado ante el Málaga y Competición decidió castigar con tres partidos al balear por sus palabras al árbitro y al propio N'Diaye. Sin embargo, el jugador del Málaga ya podrá jugar este fin de semana porque se le impuso un solo partido de sanción.

En la reunión celebrada este jueves no se ha abordado este asunto. Osasuna busca que Apelación estime una rebaja y que el rojillo se quede fuera dos partidos, por lo que no afecta a esta jornada. Xisco cumplirá el sábado su segundo encuentro sancionado y no sabrá hasta la semana que viene si puede jugar o no ante el Deportivo en la visita a Riazor.

