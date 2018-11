El jeque del Málaga se mofa del árbitro De la Fuente Ramos

Actualizada 04/11/2018 a las 12:29

Poco antes de las once de la noche, los aficionados rojillos se hacían eco de un tuit del propietario del Málaga, el jeque Al-Thani. En su perfil de Twitter publicó una fotografía de un árbitro con gafas de sol, un perro guía y un bastón para simular su ceguera. Además escribió: referee of the match blind, árbitro del partido ciego” citando la cuenta oficial de LaLiga, así como el perfil del Málaga mientras pedía respeto.

De esta forma, Al-Thani mostró su malestar por el arbitraje del colegiado De la Fuente Ramos en el Osasuna-Málaga, que terminó con remontada navarra en un partido tenso. El castellano-leonés sacó siete amarillas y hubo tres expulsados.

Te recomendamos

Selección DN+