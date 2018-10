Arrasate: "No puede ser conseguir un punto fuera, pero no hay ansiedad"

Actualizada 26/10/2018 a las 13:55

El entrenador de Osasuna, Jagoba Arrasate, declaró este viernes que "no puede ser" que fuera de casa solo hayan conseguido un punto en cinco partidos, pero dijo que el equipo no tiene ansiedad y está evolucionando, aunque hace falta refrendarlo con puntos lejos de El Sadar.



"La ansiedad no es buena compañera de viaje. Somos conscientes de que fuera de casa solo hemos conseguido un punto y eso no puede ser, pero no puede ser desde la ansiedad. Estamos más cerca de conseguir un buen resultado fuera de casa", afirmó Arrasate en rueda de prensa tras el entrenamiento en Tajonar. Osasuna, a tres puntos del 'playoff' y también a tres de los puestos de descenso, juega el domingo su segundo partido consecutivo fuera de casa, en el Wanda Metropolitano ante el Rayo Majadahonda, después de la derrota encajada el pasado sábado en Oviedo en el último minuto.



"Si hubiéramos ganado, que fuimos ganando una hora, iríamos sobre el horario previsto y ahora nos salimos en la curva. Nos tenemos que meter en el arcén y luego en la carretera para ganar tiempo. Está todo muy igualado, pero con el tiempo se va romper y queremos estar en la parte de arriba", explicó. Arrasate admitió que Osasuna no es ajeno a la clasificación de LaLiga 1/2/3: "Todos miramos la clasificación. Enciendes el móvil y te sale sin querer. Tenemos que hacer hincapié en hacer las cosas bien y si el equipo evoluciona, en la clasificación iremos mejor", dijo.



El técnico vizcaíno recordó que en Oviedo perdieron por "dos errores" propios y defendió la evolución de Osasuna: "El equipo va a más, pero necesitamos puntos y el domingo tenemos una oportunidad para demostrar que el equipo está mejor". Señaló que el Rayo Majadahonda es un equipo "distinto" al Oviedo, "como el día y la noche", e indicó que viene de ganar los dos últimos partidos en su feudo: "Es un equipo que propone y tiene la idea de tener el balón. Exige mucho al rival. Va a ser un partido diferente y esperamos que el resultado sea diferente".



Arrasate subrayó que para ganar el domingo en Madrid deben "jugar mejor" que en el Carlos Tartiere y sobre todo con balón se tienen que exigir "mucho más". El entrenador rojillo señaló que el estilo de juego del Rayo Majadahonda le puede venir a Osasuna mejor que el del Oviedo, pero siempre que se haga "bien" la presión". Sobre el Wanda Metropolitano, comentó que "igual se hace raro" con poco público, pero dijo que es un "escenario ideal para hacer un buen partido y conseguir la primer victoria fuera".



Preguntado por el fallo del portero Rubén Martínez en el último minuto en Oviedo, Arrasate señaló que los errores de los guardametas son más visibles y tienen más trascendencia, pero destacó que tiene "una gran experiencia y está preparado para el domingo". Respecto a la posibilidad de cambiar la portería, dijo: "El domingo voy a sacar el mejor equipo. Eso no quita para que pueda entrar Juan esta semana, la que viene o pueda entrar Sergio (lesionado de gravedad desde mayo) dentro de un mes".



Osasuna tiene las bajas seguras de los lesionados Sergio Herrera e Íñigo Pérez y del sancionado Manuel Castellano 'Lillo', mientras que Unai García se mantendrá como duda hasta este sábado por un esguince de tobillo sufrido esta semana. "Ayer y hoy no ha hecho nada. La idea es que prueba mañana. Va a ser duda, pero tenemos la garantía de que es Unai, que normalmente con molestias tira para adelante", señaló. Por último, sobre Juan Villar, que no jugó en Oviedo, Arrasate indicó que "no estaba al cien por cien" y el equipo necesitaba algo diferente en Oviedo, pero destacó: "No soy dudoso. Soy el primero que quiere poner a Juan. Tenemos que medir. Él está mejor. Lo hemos traído para que sea importante".

