Vicandi refleja en el acta las protestas de Braulio

El partido del Tartiere ha terminado con una tangana entre jugadores sobre el terreno de juego. Los de Osasuna han protestado las acciones antideportivas de Bolaño, que ha llegado a pisar a Brandon en un lance del encuentro y ha dejado al balear con heridas. No ha sido la única jugada violenta. En Osasuna no ha gustado la actuación de Vicandi Garrido, que no ha sabido poner freno y no ha tenido el mismo criterio para sancionar las disputas en los saltos con los brazos de por medio. Así por ejemplo ha expulsado a Lillo, sin que diera sensación de que las acciones fueran merecedoras de amarilla al no ser violentas.

El árbitro no ha pasado por alto en el acta la actitud que ha tenido el director deportivo de Osasuna, Braulio Vázquez, que ha saltado al campo en medio de la tangana tremendamente enfadado y nervioso. Ha reflejado los siguiente: "Quien fue identificado tras consulta al delegado del Club Atlético Osasuna D. Ignacio Ibáñez, como el director deportivo del Club Atlético Osasuna D. Braulio Vázquez (que portaba acreditación oficial del partido), tras finalizar el partido entró en el terreno de juego y llegando hacia mi posición se llevó el dedo a la cara en al menos dos ocasiones y se dirigió a mí en los siguientes términos: ya lo verás, ya lo verás".

