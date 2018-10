Remontada del Oviedo a un Osasuna de más a menos

Actualizada 20/10/2018 a las 17:54

El Real Oviedo derrotó al Atlético Osasuna (2-1) tras empezar perdiendo e improvisar un nuevo dibujo para penetrar el área del conjunto navarro, que se acomodó con el resultado a favor de un tempranero gol de Unai García y vio como al final este en propia puerta y Berjón a balón parado, dieron la vuelta al encuentro y dejaron los tres puntos en Oviedo.



El conjunto local volvió al sistema de defensa de cinco que le sirvió para derrotar al Albacete en la última jornada en casa, pero el guión no fue ni parecido al de ese partido en un choque ante Osasuna en el que a los dos minutos de juego los visitantes ya iban por delante en el marcador. De nuevo a balón parado, punto débil de los carbayones, volvió a llegar un gol en el Carlos Tartiere y fue en un saque de esquina que no despejó el guardameta Alfonso Herrero en el área, y que tras varios rebotes en el segundo palo, acabó por enviar al fondo de la portería Unai García.



Con la ventaja en el marcador, los futbolistas de Jagoba Arrasate se dedicaron a mantener el orden y se defendieron sin demasiados problemas de los intentos del Oviedo por darle la vuelta al electrónico o al menos igualar la contienda antes del descanso. Tras la reanudación Anquela dio entrada a Ibra en lugar de Forlín, apercibido con tarjeta, y cambió el sistema dando entrada a un delantero para jugar con defensa de cuatro e intentar meter a los navarros en su campo.



La jugada táctica funcionó y en una apertura a banda hacia Diegui de Tejera, que el propio catalán volvió a recibir atrás, acabó llegando el tanto del empate para los carbayones, ya que el centro del pivote acabó colándose en la portería tras rematarlo en propia Unai García. Con el nuevo sistema sobre el terreno de juego, los movimientos de Joselu en punta se vieron apoyados por un Ibra tan eficiente como acertado de espaldas a puerta y por alto, lo que ayudó a los azules a hacer más efectiva la presión en área contraria y a no sufrir a Brandon cerca de la suya.



Los azules lo intentaron con movimientos entre líneas de Ibra y Joselu, nutriendo de balones al área aunque sin demasiado remate entre los tres palos, lo que no evitó que Osasuna acabara pagando el precio de sólo defender en forma de segunda amarilla y expulsión, la de Lillo por una acción sobre el senegalés. A balón parado y en una jugada ejecutada a la escuadra por Saúl Berjón acabó llegando el tanto de la victoria para el Oviedo. Fue una falta escorada en la izquierda que el ovetense coló en la escuadra contraria sin que Rubén pudiera hacer nada más que tocarla antes de que entrara dentro.

Ficha técnica:

2 -. Real Oviedo: Alfonso Herrero; Mossa, Forlín (Ibra, m. 55), Christian, Javi Hernández, Diegui Johannesson (Aarón, m. 85); Tejera, Folch (Javi Muñoz, m. 87) ; Berjón, Bárcenas y Joselu.

1 - . Atlético Osasuna: Rubén; Lillo, Aridane, Unai García, Clerc; Fran Mérida, Oier; Torres (Xisco, m. 72), Rubén García, Kike Barja (Nacho Vidal, m. 77) y Brandon (David García, m. 84) .

Goles: 0-1 M.2: Unai García; 1-1 M.62: Unai García (p.p.); 2-1 M. 90: Berjón;

Árbitro: Vicandi Garrido, Iñaki (Colegio vasco). Expulsó por doble amonestación al osasunista Lillo (ms.59 y 82). Amonestó a Forlín (13') y a Christian (78') en el Real Oviedo y a Brandon (40') y Unai García (91') en el CA Osasuna.

Incidencias: Partido correspondiente a la 10ª jornada de Liga disputado en el Carlos Tartiere (Oviedo) ante 12.218 espectadores.

