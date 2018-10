Bárcenas (Oviedo): "Tenemos que ser fuertes en casa"

Actualizada 18/10/2018 a las 14:39

El internacional panameño Yoel Bárcenas regresó al trabajo semanal con el Real Oviedo este jueves tras la gira con su selección, momento que aprovechó para ponerse a disposición del cuerpo técnico para esta misma jornada y para analizar los objetivos de un vestuario que "quiere y tiene que hacerse fuerte en el Tartiere".



"Estaba con mi selección pero pensando en lo de aquí, vi el partido y me incorporo ahora. Estoy algo cansado por los viajes más que por los partidos, pero listo y a las órdenes del entrenador, acatando las que sean. Vamos a tratar de hacernos fuertes en casa, si podemos sumar algo fuera nos viene bien, pero tenemos que hacer valer el jugar de local", señaló el extremo.



Para el panameño, que mostró sus ganas de volver a jugar de azul cuanto antes, la derrota del domingo pasado ante el Rayo Majadahonda enturbió el partido de los carbayones, que no fue tan malo para un Bárcenas que cree que si el equipo está "concentrado" puede ganar sea cual sea el dibujo.



"Es un poco complicado cuando se gana bien en casa ante el Albacete y luego a domicilio un gol en el último minuto hace ver como que está mal el trabajo. Vamos mejorando, y yo creo que vamos a conseguir la regularidad según pasen los días" analizó el internacional, que siguió el partido desde Asia.



El futbolista, que ya había dicho que no a su selección en la anterior citación, valoró este viaje con el combinado de su país por ser importante "de cara al futuro", pero ya se encuentra concentrado en su equipo y en la próxima cita liguera: la visita de Osasuna al Carlos Tartiere.



"Vengo con más fuerza aún, yo creo que el sitio para salir en el once está en el aire, el técnico verá quien juegue y pase lo que pase yo voy a seguir trabajando para estar bien físicamente. Viene un rival complicado, en la misma línea que nosotros y tenemos que darlo todo para sacar una victoria", explicó el propio Yoel.



Los azules trabajaron a puerta cerrada y bajo una intensa lluvia, ensayos que continuarán de viernes de cara a preparar un choque ante Osasuna (sábado, 16:00 horas) que de acabar en victoria local volvería a reforzar la confianza del equipo tras la derrota en el Wanda Metropolitano.

