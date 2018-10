Fran Mérida: "Tenemos que autoexigirnos sin llevarnos a la confusión"

Actualizada 10/10/2018 a las 14:37

El jugador barcelonés de Osasuna Fran Mérida declaró este miércoles que el equipo navarro debe autoexigirse un nivel como el de la segunda parte ante el Zaragoza, pero sin llevar a la "confusión", ya que indicó que es "difícil" mostrar siempre el máximo rendimiento.



"Tenemos que autoexigirnos sin que nos lleve a una confusión, pero si pudimos dar ese nivel ante el Zaragoza tenemos que mostrarlo todas las semanas, aunque es difícil estar siempre a un nivel alto por el rival", manifestó Fran Mérida en rueda de prensa tras el entrenamiento en Tajonar.



El futbolista catalán dijo que el fútbol practicado ante el Zaragoza, en la segunda parte en La Romareda, es el "camino" que debe seguir Osasuna, el de "presionar más arriba y tener la capacidad de tener el balón". "Lo que nos hizo ser superiores fue la predisposición a ir a presionar y la necesidad de coger el balón e ir a por el rival", comentó Fran Mérida, quien señaló que el 4-1-4-1 empleado en Zaragoza "puede ser un buen sistema" por los jugadores que tiene la plantilla rojilla. "Cualquier sistema es bueno siempre que los jugadores vayamos a presionar de verdad y tengamos la capacidad y valentía de querer coger el balón", añadió en este sentido.



El centrocampista osasunista señaló que afrontan el partido del sábado ante el Córdoba en El Sadar con la "ilusión" de refrendar esas "buenas sensaciones" y obtener una victoria para escalar a las posiciones altas de LaLiga 1/2/3. "El Córdoba tiene buenos jugadores que pueden desequilibrar un partido a pesar de ganar esta semana su primer partido", afirmó Fran Mérida, que opinó que la clasificación no refleja un rival "peleón" que tendrá Osasuna el sábado. Fran Mérida, que apenas ha dispuesto de minutos esta temporada por una lesión en la inserción entre el aductor y el pubis en pretemporada, jugó el lunes en La Romareda la segunda parte completa ante el Zaragoza, en la que se sintió "bastante bien".



"Vengo de estar mes y medio largo apartado de la dinámica del grupo. Obviamente me va a costar unas semanas estar al cien por cien. Este tipo de lesiones te lastran un poco aunque estés con el grupo. Me siento mucho mejor y el otro día disfruté muchísimo jugando", explicó. Fran Mérida, que dijo que está preparado para jugar de titular, fue uno de los jugadores osasunistas sometidos este miércoles a un control antidopaje por la Agencia Española de Protección de la Salud en el Deporte, al igual que Nacho Vidal, Roberto Torres, Unai García, Íñigo Pérez y Aridane Hernández. "Son cosas del mundo profesional. Hay que pasarlo y ya está", comentó sobre el control antidopaje.

