Indar Gorri no animará en El Sadar de manera indefinida por no sentirse protegidos

Actualizada 28/09/2018 a las 12:02

Como ya pasó el pasado sábado ante el Sporting de Gijón, el colectivo Indar Gorri no animará a Osasuna en los próximos partidos en El Sadar. Así lo han anunciado en un comunicado en redes sociales, en el que dicen "sentirse desprotegidos" por el propio club. Las causas que alegan es la prohibición de entrar al estadio con banderas y prendas y también la sanción a dos de sus miembros portavoces, a quienes han vetado la entrada a recintos deportivos durante dos años.

En el comunicado ha escrito que "un colectivo como el nuestro no puede dejar desprotegidos a los socios de Osasuna. A día de hoy el Sadar no es un lugar seguro, es un lugar donde sanciones que hipotecan una vida pueden caer de forma arbitraria, donde libertades individuales se vulneran continuamente, y sobre todo un lugar donde quien lo gestiona no hace nada para proteger a sus socios". La solución que aportan es que el club no retire las banderas y prendas al estadio dado que "no tienen potestad para hacerlo". También han instado a que Osasuna ponga a disposición de los socios afectados por las acciones policiales alrededor de El Sadar a los abogados del club.

Selección DN+