Actualizada 25/09/2018 a las 14:08

El defensa de Osasuna Aridane Hernández ha manifestado hoy sobre la victoria lograda el pasado sábado gracias a un gol frente al Sporting en El Sadar que el conjunto rojillo es "un grupo" y que "cada partido va ir creciendo" en la línea del juego desplegado en el último encuentro.



Así lo ha indicado en una conferencia de prensa en las instalaciones de Tajonar en la que ha calificado al Sporting como "un rival muy complicado" y "llamado a estar entre los seis primeros".



Asimismo, se ha referido al hecho de que los rojillos llevaban varios partidos sin mantener la portería a cero, por lo que ha valorado que, en este último partido, Osasuna no encajara ningún tanto.



Al respecto, ha señalado que "es primordial mantener la portería a cero", ya que el cuadro navarro, ha dicho, suele tener "muchas ocasiones" y, de esa manera, es más posible ganar los partidos.



Igualmente ha destacado que el equipo está realizando "un gran trabajo, no solo en la defensa" y ha sostenido que "la dinámica" del pasado encuentro es la que deben de seguir.



El majorero ha recordado que la situación de Osasuna es la de un equipo formado por "gente nueva y entrenador nuevo" y que "al principio cuesta un poco coger la idea del míster".



Sobre el próximo partido, que también se disputará en El Sadar este domingo frente al Numancia, ha considerado que jugar en este estadio debe ser "un plus" para que el equipo consiga los tres puntos.



En ese sentido, ha advertido que, aunque el Numancia "ahora no está pasando una buena racha, no hay que fiarse de eso porque en Segunda División cualquier equipo te puede ganar en tu propia casa".



No obstante, pese a los buenos resultados cosechados en El Sadar, donde Osasuna ha ganado los dos últimos encuentros disputados en liga, el defensa ha admitido que les queda "la espinita" de que como equipo visitante les queda "ese puntito" para ganar.



Cuestionado por si les extrañó el silencio guardado en graderío sur el pasado partido (fue una protesta de Indar Gorri por una sanción impuesta a sus dos speakers), ha comentado que "la afición es soberana y se entiende que pueda estar un poco enfadada".



En cualquier caso, ha recalcado que "al final" compiten los jugadores y quienes "deben sacar el partido son los once que juegan".



El defensa se ha ejercitado esta mañana en el gimnasio debido a una sobrecarga en el tendón del tobillo derecho, si bien ha asegurado que "no es nada grave".

