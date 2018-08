Arrasate: "Estoy convencido de que el domingo se va a ver otro Osasuna"

Actualizada 24/08/2018 a las 14:04

El entrenador de Osasuna, Jagoba Arrasate, manifestó este viernes que el domingo ante el Elche en El Sadar se verá "otro Osasuna" en relación con el equipo que perdió en la jornada inaugural ante el Mallorca en Son Moix. Arrasate ha pasado del "cabreo" por la derrota en Palma a estar "animado" para su estreno en El Sadar, aunque admitió que Osasuna "no estuvo a la altura" en la primera jornada. "Podíamos haber jugado mejor. Estuvimos por debajo de lo que tenemos que ser, de lo que demostramos en pretemporada y de lo que sé que tienen los jugadores, y el domingo se va a ver otra cosa", afirmó el técnico rojillo en rueda de prensa tras el entrenamiento en Tajonar.



El entrenador vasco dijo que su equipo debe "hacer muchas más cosas" que en Mallorca, tanto con balón como sin balón, para ganar al Elche, si bien resaltó que se escaparán "pocos puntos" de El Sadar si Osasuna está a su "mejor nivel". Arrasate comentó que cambian varias cosas respecto al partido inaugural, al jugar en casa, tener una semana más para corregir errores y adaptar a los jugadores incorporados en las últimas fechas. "Estoy convencido de que el domingo se va a ver otro Osasuna y lo necesitamos para conseguir los tres puntos", manifestó Arrasate, quien indicó que están "deseando" estrenarse en El Sadar.



"Si somos capaces de encontrar nuestra mejor versión, con y sin balón, vamos a conectar con la afición seguro, y así estaremos más cerca de ganar y tendremos más puntos, pero los primeros en activarse debemos ser nosotros", explicó. El técnico vizcaíno, que recupera para el domingo a Xisco Jiménez y Manuel Castellano 'Lillo' tras sanción, confirmó la baja de Fran Mérida por lesión y anticipó que habrá algún cambio en el equipo titular, pero subrayó que eso no significa que pierda "crédito" en jugadores. "Lo normal es que haya cambios porque es otro tipo de partidos y jugamos en casa, pero siempre creo en los jugadores que tengo", dijo.



Añadió en este sentido que con el once que alineó en Mallorca podían "haber jugado mejor a fútbol y competir mejor". "Podemos cambiar cromos, dibujo, pero al final juega Osasuna. Tenemos que exigir al equipo lo que puede dar", apuntó. Arrasate indicó que con una semana más de trabajo tiene "más variantes" para el domingo, una de ellas la del último fichaje, el atacante valenciano Rubén García, procedente del Levante. "Es el jugador que queríamos. Hemos esperado por él. Había otras opciones que podíamos haber hecho y queríamos que fuese Rubén. Entendemos que es el jugador que nos faltaba. Ha hecho toda la pretemporada y ha entrenado bien (con el Levante). Está para jugar", opinó. "Puede pasar cualquier cosa hasta el día 31, pero es la plantilla que yo quería. Ahora tenemos que hacer que funcione como equipo", agregó sobre la composición del conjunto navarro. El técnico rojillo afirmó sobre el Elche que "es un equipo muy ordenado y compacto, difícil de hacerle ocasiones y con jugadores determinantes arriba", y en la primera jornada hizo "un partido serio contra el Granada".

