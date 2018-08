Pacheta: "Me motiva ir a campos como El Sadar"

Actualizada 24/08/2018 a las 13:55

José Rojo 'Pacheta', entrenador del Elche, afirmó este viernes en rueda de prensa que le motiva especialmente visitar campos como el de Osasuna de Pamplona, ya que indicó que en ellos se respira fútbol.

"Nos vamos a encontrar un equipo herido y un estadio hostil con el rival, pero a mí me ponen estos campos. Me gustan", dijo el entrenador, quien insistió en que en estadios como el del equipo navarro "no se duerme nadie".



"Me gusta más El Sadar que el Reyno de Navarra. La afición empuja y se vive y respira fútbol. Es estimulante y gratificante ir a estos campos", señaló Pacheta, quien garantizó que su equipo, pese a las características del rival, no cambiará su estilo. "Somos mejores con balón que sin balón y vamos a seguir en esta misma línea", indicó el preparador burgalés, quien añadió que, por si acaso, el Elche también maneja "un plan B".



El técnico no se mostró preocupado por el hecho de que el límite salarial le haya impedido contar con todos sus jugadores, ya que señaló que era "algo esperado". "Podíamos haberlo hecho mejor, pero hacemos lo que podemos con las herramientas que tenemos", apostilló. "Hasta el 1 de agosto no sabes el límite, que además puede ir variando en función de los ingresos. Todos los clubes recién ascendidos y algunos de los que ya estaban tienen estos problemas", dijo Pacheta, quien precisó que "no podíamos esperar al 1 de agosto para fichar porque se escapaban los jugadores".



El burgalés afirmó estar contento con la plantilla que tiene, ya que señaló que cuenta con "dos o tres jugadores por puesto" e insistió en que la clave del éxito del Elche estará en la "fortaleza del grupo". "Quería a Messi y a Cristiano, pero las condiciones económicas no me dan. En las condiciones en las que estamos he podido elegir y estoy ilusionado con lo que tengo. Somos veintidós y vamos a ir como cohetes", reiteró Pacheta, quien confirmó su deseo de incorporar a otro portero en la plantilla.



El entrenador del Elche restó dramatismo a las ausencias en los próximos partidos de sus internacionales Alexander González e Ivan Zotko, convocados por Venezuela y Ucrania, e indicó que los problemas extradeportivos de la entidad no están afectando al grupo. En este sentido, no quiso opinar ante la posible salida de Edu Albacar de la dirección deportiva pero sí desmentir que el orden de elección de los jugadores que se han dado de alta le haya sido impuesto desde el club.



"Eso es algo que golpea a mi honestidad y ni lo tolero, ni lo voy a permitir. La honestidad la aprendí de mis padres, que eran labradores en Castilla. Nunca he tenido una injerencia en mi trabajo y no se puede golpear mi línea de flotación porque pierdo credibilidad", concluyó.

