Juan Villar: "Venir a Osasuna era una oportunidad que no podía dejar escapar"

Actualizada 11/08/2018 a las 16:10

Este sábado a la mañana en las instalaciones de Tajonar ha sido presentado Juan Villar como nuevo jugador del Club Atlético Osasuna para los próximos tres años. "Él ha puesto mucho de su parte para venir aquí", ha dicho Braulio Vázquez, el director deportivo del club. "La prensa de allí ha dicho que venía con un contratazo y os puedo garantizar que viene con el mismo contrato que tenía en Tenerife, así que se lo agradezco enormemente y viene porque cree en el proyecto. No viene por un tema económico, os lo puedo garantizar", ha dicho Braulio.

"Cuando me llamó Braulio y me comentó cuál era su idea lo primero que se me pasó por la cabeza es que no podía dejar escapar esta oportunidad. Era una oportunidad, para mí y para mi familia, muy buena y muy importante en mi carrera y así se lo hice saber al Tenerife. Ha costado bastante, pero creo que ha merecido la pena porque creo que vengo a un sitio que me va a ir muy bien", ha comentado el nuevo jugador rojillo.

"Osasuna tiene una idea de juego que me viene muy bien y, sobre todo, la confianza y la apuesta que tuvieron Braulio y el míster en mí. Por eso creo que era una oportunidad que no podía dejar pasar. Lo que quiero es tener continuidad, tengo confianza en mí y sé que puedo aportar muchas cosas al equipo. Quiero tener continuidad y confianza", ha comentado el futbolista onubense.

"Llevo una semana aquí y me estoy adaptando a los compañeros y a la forma de jugar. Estoy muy feliz, y preparado para afrontar la semana de la Liga con toda la confianza del mundo. Hay un vestuario espectacular, el club es increíble y no tengo más que palabras de agradecimiento. Aportaré lo máximo que pueda", ha concluido.

