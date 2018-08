Arrasate: "Ver un Osasuna reconocible tiene un proceso pero estoy contento"

Actualizada 06/08/2018 a las 15:32

El entrenador de Osasuna, Jagoba Arrasate, afirmó este lunes a EFE que para que se vea un equipo reconocible con su señas de identidad hace falta un proceso, aunque destacó la "predisposición" de la plantilla y se mostró "contento" con la pretemporada en sus primeras semanas en el equipo navarro. "Hemos llegado nuevos y lo que queremos es implantar nuestras señas de identidad. Ver un Osasuna reconocible para nosotros tiene un proceso. Vamos asimilando conceptos y en los amistosos se ha visto más o menos lo que queremos, pero para llegar a la excelencia todavía falta tiempo", declaró.



Arrasate, que añadió que deben estar preparado para "competir" dentro de dos semanas "más allá" de estar en su mejor versión "o cerca", señaló que tiene "muy interiorizado" su modelo futbolístico, aunque matizó que los que lo ponen en práctica son los jugadores.



"La predisposición está siendo buena. Se están viendo cosas y pronto se verán más", dijo el técnico vasco, quien comentó que no le da "demasiada importancia" a las buenas sensaciones del equipo durante la pretemporada.



"Son tan importantes las sesiones como los partidos en pretemporada. Cuando no hay puntos en juego la gente se fía por sensaciones, pero el día 19 estas no valdrán", indicó. Añadió en este sentido que está "contento" con la evolución del equipo desde que empezara a entrenar el 12 de julio: "Hemos competido bien contra tres Primeras y no hemos sido inferiores. Vamos progresando adecuadamente, sabiendo que dentro de dos semanas vamos a tener que ir a Mallorca a ganar y requiere una gran dificultad", apuntó. Arrasate aseguró que todavía no ha pensado en el equipo titular, ya que durante la pretemporada trata de hacer "una composición de lugar" de toda la plantilla: "Para la gente es muy importante el once y para mí no tanto, porque seguramente el primer once no se va a parecer mucho al de jornadas después", dijo.

Un jugador fundamental para el nuevo técnico rojillo es el navarro Íñigo Pérez, al que ha dirigido en el Numancia y al igual que Arrasate se incorpora este año a Osasuna.



"Llevamos tres años trabajando juntos. Sabe lo que quiero y yo sé lo que nos puede dar. Además es un líder dentro del campo, porque interpreta muy bien el juego y hacer mejor a los compañeros también. Que esté con nosotros es una ventaja para nosotros", admitió. El técnico vizcaíno señaló que la plantilla está "compensada" y, aunque está "contento" con ella, "siempre" se encuentran "abiertos" al mercado, con la intención de incorporar sobre todo "un jugador diferente en ataque". "Hay jugadores que quieren venir a Osasuna y estamos analizando todo para dar el paso, aunque tenemos la tranquilidad de que estamos para arrancar y competir", manifestó.



Al ser preguntado por la opción de incorporar a Rober Ibáñez, quien ya estuvo cedido en Osasuna la segunda parte de la pasada temporada, Arrasate afirmó que su nombre "está encima de la mesa como otros cuantos". Sobre el ascenso, el nuevo técnico osasunista declaró que entiende que la afición quiera que se hable sobre ello, pero destacó que "no tiene ningún sentido en Segunda a largo plazo cuando hay tantos aspirantes". "Lo que consigamos es un fin y ahora tenemos que poner los medios para llegar a ese fin. Trabajamos más en los medios que pensar en el fin. Tenemos una buena plantilla y ahora hay que hacer un buen equipo. Si lo conseguimos, estaremos arriba y pelearemos por todo", explicó.



En el plano personal, el técnico vasco dijo que dirigir a Osasuna "es un reto exigente, pero apasionante" y destacó que primero es persona y después entrenador. "En este mundo de entrenadores se han creado muchos personajes porque mediáticamente igual viene mejor. No creo es esas cosas. Primero soy persona y luego está mi profesión. Primero ser natural y no voy a ser diferente para ganarme no sé qué fuera. Así me ha ido bien", subrayó.

