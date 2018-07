Javier Flaño: "Espero que me recuerden como a un jugador que se ha vaciado por Osasuna"

Javier Flaño no ha podido evitar emocionarse en su despedida de Osasuna. En El Sadar, el estadio que ha sido su casa durante 8 temporadas, y arropado por su familia, el de Noáin ha cerrado una etapa con evidente tristeza pero, a la vez, intentando olvidar los momentos malos e incidir en los positivos.

"Estoy muy emocionado, porque ha sido una sorpresa para mí ver a mi familia aquí. Son días de muchísima emoción. Se acaba una etapa importante, pero hay que afrontar las cosas; la vida sigue", ha dicho.

"Quiero dar las gracias a todos, pero en especial a mi familia y a Osasuna, que me ha dado la oportunidad de crecer como jugador y como persona y de estar 8 temporadas en el primer equipo", ha continuado.

Antes de recibir las preguntas de los periodistas, Javier Flaño ha confesado las sensaciones vividas durante la última temporada: "Ha sido dura, porque no contaba para el entrenador, pero no me tengo que quedar con eso. Soy un privilegiado por haber podido jugar en el equipo de mi tierra y jugar para y con mi gente. No me considero víctima de nada".

El lateral ha vuelto a emocionarse al referirse a la afición y a la impronta que ha podido dejar su figura: "Espero que (los aficionados) me recuerden como a un jugador que ha puesto todo, que se ha vaciado por Osasuna. El club sabe que puedo contar conmigo para lo que quiera".

Sobre la decisión del club de no renovarle el contrato, Javier Flaño ha reconocido que le hubiera gustado continuar: "No me ha pillado por sorpresa. Uno ya ve cómo va el fútbol, aunque uno tiene esa esperanza hasta el final". Su intención, en este sentido, es "seguir jugando" a fútbol.

EL RECUERDO DE SABADELL

Durante la despedida de Javier Flaño, una pregunta era casi obligada: su recuerdo del gol de Sabadell, que supuso la permanencia de Osasuna en Segunda.

"Aquel momento fue como es Osasuna, un cúmulo de sensaciones", ha indicado. "Sin pasión, sin sentimiento, no se entiende Osasuna. Pasamos de la nada al todo en unos segundos. Fue un día muy difícil, sobre todo esa hora y media durante el partido en el que a todos se nos pasaban por la cabeza cosas feas, pero Osasuna, como dice la canción, nunca se rinde. Eso hicimos y tuve la suerte de marcar ese gol tan importante".

Otro de sus mejores momentos en el club fue el ascenso: "Es uno de los que más he disfrutado. Me sentí importante. Es la temporada que más he disfrutado. En mi primera equipo también viví cosas bonitas al clasificarnos para la Champions, jugar la UEFA y también hubo momentos duros que me hicieron crecer".

En cuanto a los entrenadores que ha tenido en Osasuna, ha tenido palabras de agradecimiento para Javier Aguirre, Jan Urban, Petar Vasiljevic y Enrique Martín. "Javier Aguirre me dio la oportunidad de debutar. Me marcó. También Urban y Vasi me dieron la oportunidad de volver. Y de un manera especial me marcó Enrique Martín. Disfruté mucho y crecí como jugador y como persona".

