Jagoba Arrasate: "Entrenar a Osasuna es una gran ilusión y un reto apasionante"

Jagoba Arrasate ha ofrecido este jueves sus primeras palabras como entrenador del Club Atlético Osasuna. El próximo lunes será presentado en El Sadar. Pero antes ha querido dirigirse a su nueva afición en una entrevista concedida a los medios oficiales de la entidad rojilla.

"Sobre todo, lo que siento es una gran ilusión y lo considero un reto apasionante. Me he sentado en el banquillo visitante de El Sadar varias veces tanto con la Real como con el Numancia y nunca he podido ganar. Eso indica lo difícil que es el El Sadar, que tiene un ambiente especial. Es un campo precioso y me quedo con su atmósfera. Queremos que sea nuestro fortín y encontrar ese binomio con la afición para que seamos más fuertes todavía", comentó.

El técnico vasco también ha explicado qué idea futbolística le gustaría implantar en el conjunto rojillo: "A mí me gusta ser protagonista a nuestra manera y es lo que hemos conseguido en este último año en Soria; un equipo valiente, un equipo que ataque, un equipo que contagie a El Sadar sabemos que es súper importante. Sobre todo, que la afición se identifique con el equipo. Eso ha sido Osasuna toda la vida y creemos que puede ser una de las virtudes de este equipo".

"Conocemos bien a la plantilla y nuestra labor es encontrar su mejor versión"

Además, admitió tener muchas ganas de que inicie la pretemporada para ponerse al mando de sus nuevos pupilos. "Conocemos bien la plantilla. Tenemos ganas de currar ya con ellos y sacarles el máximo rendimiento. Es una plantilla buena que tiene muchas cosas que decir este año y nuestra labor es encontrar su mejor versión", afirmó.

El nuevo técnico osasunista también hizo referencia al nivel competitivo de LaLiga 123 de cara a la próxima temporada, con la presencia de entidades de gran prestigio. "Habrá muchos equipos históricos, con grandes ciudades detrás. Pero nosotros tenemos que hacer nuestro camino, el camino de Osasuna de toda la vida. Más que difícil, lo veo como algo apasionante", reflexionó.

