Jagoba Arrasate, ex técnico del Numancia, es el favorito entre todos los candidatos para dirigir el banquillo de Osasuna la próxima temporada, según una encuesta de Diario de Navarra. Los lectores han votado a cada técnico con cuatro opciones: ''no lo quiero en Osasuna'', ''no me entusiasma'', ''no es mala opción, pero traería a otro'' y ''me parece la mejor opción''.

Entre los cinco nombres propios que se conocen, es Arrasate el favorito con un 44% de los votos, que le consideran la mejor opción y tan solo un 12% no le gustaría en Osasuna. Al 19% de los votantes no le entusiasma y el 26% restante cree que es una buena opción, pero traería a otro técnico.

El segundo técnico favorito para el banquillo rojillo es el exosasunista Unzué, con un 43% de votos que lo consideran la mejor opción. No obstante, la afición se encuentra dividida con el navarro: un 30% de los votos dicta que no quieren a Unzué en Osasuna, y es que las risas del ex-segundo entrenador del Barcelona en el banquillo blaugrana cuando Mascherano marcó su único gol en liga frente a Osasuna la pasada temporada siguen doliendo al aficionado rojillo. El 17% de los votantes creen que Unzué es una buena opción, aunque traerían a otros y tan solo a un 9% no le entusiasma esta posibilidad.

Por detrás de Unzué se encuentra Francisco, el ex del Lugo es la mejor opción para un 17% de los votantes, un 32% lo ve como una buena opción, a un 26% no le entusiasma y un 24% no lo quiere en Osasuna.

López Garai es sin duda el que menos pasiones levanta a los osasunistas, ni buenas, ni malas. El técnico vasco, el más joven de todos, no entusiasma al 37% de los votantes y un 28% no lo quiere en Osasuna. A un 25% le parece una buena opción y tan solo a un 10% le parece la mejor.

Por último, el 36% de los votantes rechaza a Oltra, y tan solo el 17% le parece la mejor opción. A un 21% no le entusiasma y un 25% cree que es una buena opción a falta de mejores.

Te recomendamos

Selección DN+