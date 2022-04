La tranquilidad del liderato del Osasuna Promesas

Osasuna Promesas puede certificar la primera plaza del grupo, esa que le da el ascenso directo a la Primera RFEF. Para ello, debe ganar en casa a la U.D. Logroñés y que el Sestao, segundo clasificado, pierda o empate ante la Jonathan González, Jony, asegura que esta circunstancia no añade presión a los jugadores. “Nosotros estamos tranquilos”, asegura. Y esa tranquilidad se entiende cuando el filial rojillo solo ha sufrido dos derrotas en 31 partidos y lidera la tabla con cuatro puntos sobre su más cercano perseguidor. Esta jornadapuede certificar la primera plaza del grupo, esa que le da el ascenso directo a la. Para ello, debe ganar en casa a la U.D. Logroñés y que el Sestao, segundo clasificado, pierda o empate ante la Mutilvera . Uno de sus capitanes, asegura que esta circunstancia no añade presión a los jugadores. “Nosotros estamos tranquilos”, asegura. Y esa tranquilidad se entiende cuando el filial rojillo solo ha sufrido dos derrotas en 31 partidos y lidera la tabla con cuatro puntos sobre su más cercano perseguidor.

Sin embargo, la buena campaña en su conjunto de Osasuna Promesas no ha ido en paralelo a la personal de Jony, que se ha visto lastrado por las lesiones. “Comencé jugando, pero ante la Real Sociedad C me lesioné del isquio de la pierna derecha. Estuve cuatro o cinco partidos sin jugar. Volví y recaí. En el proceso de recuperación, sin pisar el campo, recaí de nuevo. Jugué unos partidos y me lesioné del tobillo”, cuenta. Comparte la capitanía con Aimar Oroz, dos de los pocos jugadores que quedan en el equipo desde que Santi Castillejo, entrenador, cogió al filial.

Jony prefiere dejar las lesiones en el pasado y se centra en el momento actual. Ha jugado en los dos últimos duelos. “He disputado unos treinta minutos en los dos últimos partidos. Me he encontrado bastante bien”, apunta. Ahora le gustaría que la liga durara más pero le encanta el premio que puede obtener el equipo en los tres últimos partidos, el título y el ascenso directo. “Estoy viendo al equipo muy fuerte durante toda la temporada, con ganas de hacerlo muy bien. Estamos todos muy unidos. El conjunto está haciendo una temporada muy seria. Llegó esa derrota y parece que se va a caer todo encima, pero enseguida retomamos la senda de la victoria”, comenta.

El delantero riojano llegó a Osasuna en su primer año de juvenil y ya suma siete temporadas en el club rojillo. “Estoy muy a gusto en Osasuna y en Pamplona”. El rendimiento del equipo, debido a las numerosas altas, era una incógnita al inicio de la temporada. Ello le otorga, para Jony, más mérito todavía a la campaña protagonizada por el filial rojillo. “Creo que una de las claves de la buena marcha del equipo es que todos entrenamos bien y vamos a una con lo que dice nuestro entrenador”, explica Jony.

El jugador, de 22 años, ha conocido, con la camiseta rojilla, la Tercera, la Segunda B y ahora la Segunda RFEF. “Es una categoría algo menos competitiva que la anterior Segunda B. Sin embargo, me parece más fuerte que la Tercera”, puntualiza. A Osasuna Promesas le restan dos partidos en Tajonar ante la U.D.Logroñés y el Izarra, y entre los dos rendirá visita a la Mutilvera. El primero lo disputa este sábado a las 16.30 horas. “El Logroñés es un equipo muy complicado. Nos puso las cosas muy difíciles en su campo. Debemos afrontar el partido como uno más, sin mirar a la clasificación”, señala. Pero la clasificación no deja lugar a dudas, Osasuna Promesas es el líder.