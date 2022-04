La Tercera, al rojo vivo

jornada queda de la liga regular en la última jornada que se disputará en horario unificado; será el sábado 30 de abril, a las 17 horas. Solo se adelanta al viernes el Avance-Corellano, duelo en el que ninguno de los dos equipos ponen en juego nada. Unade lala Tercera División . Tres puntos que pueden, incluso, decidir el liderato del grupo. Unaque se disputará en horario unificado; será el. Solo se adelanta al viernes el Avance-Corellano, duelo en el que ninguno de los dos equipos ponen en juego nada.

Primer puesto y ascenso

El Cirbonero es el equipo mejor posicionado para terminar en la primera posición y a la vez lograr el ascenso directo, depende de sí mismo. Suma 66 puntos y tiene tres más que el Subiza, segundo clasificado, con 63. El equipo de Xabi Mata visita al Cortes. El de César Monasterio recibe al Cantolagua. Una victoria o una derrota de los dos le otorga el título al equipo ribero. Un empate del conjunto de Cintruénigo y una victoria del Subiza le sigue dando el primer puesto al Cirbonero. El único supuesto en el que intercambiarían la posición sería con una derrota del Cirbonero y una victoria del Subiza. Quedarían empatados a 66 puntos pero el conjunto de Sotoburu tiene el golaveraje a su favor. Ganó en su casa por 1-0 y empató a 0 en Cintruénigo.

Puestos del ‘playoff’

Lo disputarán los equipos clasificados del segundo al quinto, ambos incluidos. Son dos los equipos que ya tienen garantizado la lucha por el playoff. Lo disputarán el Cirbonero o el Subiza, aquel que no ocupe la primera plaza y el Txantrea. Las otras dos vacantes están por decidir. Para ellas hay tres aspirantes. Ahora mismo las ostentan el Cantolagua (4º) y el Itaroa Huarte (5º). Quiere alcanzarlos el Cortes, que es sexto. Está empatado a puntos, 48, con el equipo de Pedro Sánchez, y tiene uno menos que el de Javier Pascual, 49. Sin embargo, los de Rafa Bericat reciben en la última jornada al Cirbonero. El Cantolagua visitará al Subiza, y el Itaroa Huarte juega en casa contra el Burladés.

Zona tranquila

El Beti Onak, el Avance y el Pamplona vivirán la última jornada con tranquilidad. Los tres han salvado la categoría y no pueden aspirar a cotas mayores, ni ver peligrar la categoría.

El descenso

Gares, colista, y Corellano, penúltimo, son equipos de Autonómica. Ahora mismo, el tercer descenso sería para el Beti Kozkor. El descenso de la Peña Sport desde la Segunda RFEF no supone efecto cascada por el ascenso directo del líder de la Tercera. Sin embargo, la caída del Ardoi sí que puede llevar a un cuarto descenso siempre y cuando no haya un segundo ascenso a la Segunda RFEF. Si esto sucede, tampoco afectaría a los equipos de la Tercera RFEF. El Murchante ocupa esta cuarta plaza por la parte de abajo. En la última jornada, la única opción para el Beti Kozkor y el Murchante es intercambiar sus posiciones, no pueden escalar más. El equipo ribero tiene 29 puntos por los 28 del conjunto de Lekunberri.

Por lo tanto Azkoyen (10º, con 34 puntos), Valle de Egüés (11º, 34) y Burladés (12º, 33) pueden dar la permanencia por segura. Su plaza en la Tercera, la próxima campaña, puede peligrar dependiendo de la posición final que ocupen tras la última jornada y siempre que se diera un tercer descenso de un equipo navarro desde la Segunda RFEF. También se podía dar el caso de un descenso administrativo del Tudelano. La Federación Navarra de Fútbol ha fijado en 16 el número de equipos que tendrá la Tercera el próximo curso.