Tardienta-Zirauki: Los Apesteguía tienen un sueño

Un pueblo, un equipo, un sentimiento”. Es el lema que preside la grada principal de Antxekoa, la casa del Club Deportivo Zirauki. Un coqueto campo de fútbol de hierba natural situado a los pies de la localidad navarra que también sirve de hogar para ocho familiares. Los Apesteguía. Casi hace falta hacer un árbol genealógico para localizarlos dentro del organigrama del club.

El más veterano de todos es Ángel Apesteguía Arraiza (1950) que es el delegado del equipo. Estuvo presente en el sorteo de Las Rozas junto a su hermano Pedro. “Para nosotros clasificarnos para la Copa del Rey sería una gozada. Es más especial todavía compartirlo con toda la familia, pero en el Zirauki somos ya de por sí una gran familia. Hay más de una docena de futbolistas del pueblo y calculamos que unos 200 aficionados se desplazarán a Tardienta para el partido”, reconoce el directivo. Porque el duelo del próximo jueves en la localidad oscense (17h) no será uno más en la historia del club. El pase tiene el premio garantizado de recibir a un equipo de Primera División. “Yo quiero el Athletic o la Real Sociedad”, se aventura a decir Pedro.

Quien habla es Pedro Apesteguía Arraiza (1958), directivo y alcalde de Cirauqui. Acaba de iniciar su segunda legislatura y sueña con regalar al pueblo una cita histórica. “Hay una ilusión tremenda porque ha llegado un poco de sorpresa. Salieron las cosas bien y nos plantamos en la final de la Supercopa de Navarra. Todo el mundo está pendiente. Para nosotros es una doble satisfacción porque hay mucho familiar y allegado. Podemos dar la sorpresa”, expresa ilusionado el edil. Se nota que el Zirauki es un club modesto en todos los sentidos como demuestra el propio Pedro: “Esta mañana (por ayer) he venido a echar el abono. Yo soy un apasionado de la hierba. Mi hermano Ángel se encarga más de las gestiones”. El tercer hermano dentro de la entidad es Juanjo, que no duda en pisar el césped para tomarse una fotografía que bien podrían enmarcar. Detrás de él, de azul y con barba, posa sonriente Arkaitz Apesteguía Irigoyen, que es sobrino de Pedro -el alcalde- e hijo de Ángel. Antes defendía el escudo sobre el terreno de juego, pero ahora es auxiliar en el cuerpo técnico que dirige Diego Prendes.

DEL PALCO AL CÉSPED

Si el veterano era Ángel, de 73 años, el benjamín de la familia es Ion Apesteguía Vidaurreta (2003). Es su primera temporada en el Zirauki y bromea por ello: “Fiché y ganamos la Supercopa. Qué más se puede pedir”. El joven futbolista palpa el ambiente que se vive en el pueblo: “Nos dicen que vamos a preparar una buena. Que vamos a armar una buena el jueves. Hasta ahora estaba tranquilo, pero esta semana te vas dando cuenta de todo lo que puedes hacer. También es un aliciente poder compartirlo con mi hermano Héctor, mis primos y toda la gente del pueblo”. A sus 20 años se aventura a desvelar sus preferencias en caso de pasar a la siguiente ronda: “¿Por qué no vamos a soñar? Me gustaría algún equipo del norte, sea el Alavés o el Athletic”.

Ahora es el turno de su hermano Héctor (1998), que rebosa felicidad: “Somos de la cuadrilla casi todos y muchos familiares. Será muy especial”. Es más cauto que Ion, pero también se lanza con un pronóstico: “Nos tenemos que ganar el premio de jugar contra un Primera División, que no va a pasar más en la vida. Me da igual quien sea, pero me gustaría la Real Sociedad, el Athletic, el Betis o el Sevilla”. ¿Cómo se motiva para este tipo de encuentros? Muy fácil. “Con el viaje en autobús a Tardienta será suficiente para todos nosotros”, reconoce el jugador.

Llega después con la camiseta de Brasil de Richarlison. Es Mikel Ape steguía Irigoyen (1994). “Fue emocionante ver al Zirauki en las bolas del sorteo con otros equipos de ciudades mucho más grandes. Aquí somos 500 habitantes. Tenemos muchas ganas de prepararlo bien, que llegue el día y disfrutar”, comenta. Mikel se declara seguidor de la Real Sociedad, por lo que sus preferencias son claras de cara a un posible sorteo futuro: “La Real, el Athletic, el Sevilla o el Villarreal. Son equipos con plantillas extensas y podríamos enfrentarnos a jugadores importantes y conocidos”.

Cierra el clan de los Apesteguía Aritz (1983), cuyo segundo apellido es Esparza. Es hijo del delegado Ángel y capitán del equipo. Anotó el penalti decisivo en la final de la Supercopa de Navarra ante el Iruña en Tajonar y le gusta más hablar sobre el campo que ante una grabadora. “¿Héroe? No, no. Tiré el último, lo metí y ganamos, nada más. Soy el capitán por veteranía, nada más”, bromea. El Zirauki, que milita en la Regional Preferente, es quinto. Comenzó con dos victorias seguidas, pero se ha desinflado. “Estamos un poco descentrados pensando en el jueves. Se nota un poco. Es normal y estamos con ganas”, concluye.