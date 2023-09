La '1' de Julen Foncillas

el equipo de la Agrupación consiguió el pasado sábado ante el Náxara (2-1) sus primeros puntos. Unos puntos que para uno de los culpables de ello tuvieron un valor aún mayor. Julen Foncillas, exjugador del San Juan y que ha quemado etapas al frente de los banquillos del club pamplonés, ya sabe qué es ganar como entrenador del primer equipo. Al igual que los amantes de la Fórmula Uno ansían desde hace mucho tiempo la famosa '33' de Fernando Alonso , todo lo que rodea al San Juan esperaba con ganas, y una pizca de nerviosismo, la primera victoria en el presente curso tras comenzar con tres derrotas consecutivas la Segunda RFEF . El objetivo no se hizo esperar tanto como el del piloto asturiano, yUnos puntos que para uno de los culpables de ello tuvieron un valor aún mayor. Julen Foncillas,ya sabe qué es ganar como entrenador del primer equipo.

“Desde luego que alivio”, responde el técnico al ser preguntado por lo que sintió al escuchar el pitido final del árbitro. Olvidando el tema deportivo y volviendo al sentimental, Foncillas añade: “A todos los entrenadores nos gusta ganar, pero más aún si es con un club que sientes como tuyo. Para mí, entrenar al San Juan es mucho. Que te den esa oportunidad con 29 años no es fácil. Esa confianza yo la quiero devolver en resultados, no solo en trabajo. El trabajo de todos está siendo muy bueno, pero eso no es matemática ni ciencia. Ya ha llegado el primer buen resultado y seguro que ayuda a que lleguen los siguientes”.

La marcha de Alfredo Ibero 'Bebeto' tras quince temporadas tenía que pagarse de alguna manera. Sin embargo, la entidad decidió mirarse a sí mismo y apostar por un entrenador de la base para coger un relevo de tal exigencia. A pesar de ello, el comienzo de temporada no estaba siendo sencillo para el equipo verde. En su tercera campaña consecutiva en la Segunda RFEF, el San Juan debutó encajando un duro 6-0 en Barakaldo. “La primera jornada sí que fue un palo gordo, pero durante la semana el equipo ya entrenó bien y el ánimo ha sido positivo siempre. No ha habido ninguna duda”, añade un Foncillas cuyo equipo cayó 0-1 en casa ante el Calahorra y 3-0 frente al Tudelano. “Nos tocó un calendario inicial complicado, eran tres equipos con presupuestos mucho más altos y cuyos objetivos pasan por ascender”, argumenta el entrenador navarro. Eso sí, la jornada 4 se presentaba como la indicada para romper por fin con la racha y firmar la '1' de Foncillas. Llegaba a la Agrupación el Náxara, en una situación similar al San Juan. Era la hora. “Yo tenía miedo de que, si este fin de semana el partido se ponía feo, nos pudiera entrar el nerviosismo. Pero fue todo lo contrario, empezamos perdiendo y fuimos capaces de darle la vuelta”, indica. El equipo comenzó encajando un gol que Eder Iribarren se encargó de igualar tres minutos después. Tras el descanso, el central Alex Mendoza firmó el 2-1 definitivo.

Fue la primera recompensa para un conjunto que ya había demostrado, sobre todo en casa, ser fiable. Ahora, con esa losa quitada de encima, Foncillas espera que vayan llegando las siguientes victorias. Eso sí, mantiene los pies en el suelo consciente de la dificultad de mantener el sexto y el octavo puesto del San Juan en sus dos primeras campañas en la Segunda RFEF. “A partir de ahora, pensaremos en el día a día. Como veníamos haciendo”, afirma.

Nunca ha perdido la confianza en sus pupilos, “ni aunque hubiéramos perdido de nuevo el sábado”. Lo primero, porque sabe que tienen el nivel mínimo para competir en la categoría. Lo segundo, por un aliciente especial. “Tenemos un grupo muy unido, creo que diferencial con el resto de equipos, es algo que tenemos ganado respecto a ellos”, opina el pamplonés, que ve un símil entre una parte de la plantilla y él. “El 70% son jugadores de la casa. Ahora han subido seis del juvenil. Son jugadores que cuando se pongan las cosas feas, van a tirar. Al igual que a mí me da un plus en el banquillo conocer el San Juan, a los jugadores lo mismo”, concluye.

HOY, A POR LA COPA (20H)

Con la confianza elevada y con el punto de mira en el choque del sábado en Zubieta frente a la Real Sociedad C, el San Juan afronta esta tarde (20 horas) los dieciseisavos de final de la Copa Federación. Los navarros reciben en la Agrupación al SE Penya Independent de Ibiza, un rival de la misma categoría. Se trata de una eliminatoria a partido único y de la que saldrá un vencedor que se enfrentará más adelante a otro ganador del grupo B. Así hasta disputar las semifinales, cuyos cuatro protagonistas adquirirán una plaza para la Copa del Rey. “Vamos a intentar pasar de ronda. Tenemos la suerte de que tenemos a los 22 jugadores disponibles. Nos vendrá bien para dar minutos a la gente que el otro día no jugó. La prioridad es la liga. Pero un partido de copa ahora es ilusionante, es bonito y vamos a intentarlo”, afirma Foncillas.