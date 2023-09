Andrea López Méndez, árbitra: "El arbitraje puede compaginarse con jugar a fútbol, aporta una visión distinta"

Andrea López Méndez, de 22 años, se convirtió el sábado 23 de septiembre en la primera árbitra navarra en pisar un campo de Lerinés y Oberena. En esta entrevista, la joven burladesa recuerda sus inicios en un mundillo en el que “hace falta más presencia femenina”. , se convirtió el sábado 23 de septiembre en laen pisar un campo de Tercera División , en el encuentro entre. En esta entrevista, la joven burladesa recuerda sus inicios en un mundillo en el que “hace falta más presencia femenina”.

De todos los deportes que hay, ¿por qué eligió el fútbol?

Desde pequeña he practicado un montón de deportes. Desde baile hasta atletismo, pero nunca había hecho fútbol porque era malísima. No podía dar ni dos toques, imagínate, ni me había planteado entrar en un equipo (risas). Pero me gustaba mucho. Fue mi padre el que me acercó a este mundo.

¿Cómo lo consiguió?

Un día escuchó en la radio que necesitaban chicas para arbitrar y me dijo, “para ti”. No necesité mucho más, la verdad. Tenía 15 años y hasta hoy.

¿Cómo fue el aterrizaje a este mundo desconocido?

Es una situación en la que nunca te has visto. Por aquel entonces no había ido a ningún partido y de repente te ves ahí en medio tomar decisiones. Además con 15 años. Cuesta la verdad, pero poco a poco te acabas haciendo. Por suerte conté con gente que me apoyó.

¿En que categoría empezó?

Todos los que empiezan comienzan arbitrando en juegos deportivos. Infantiles, cadetes, etc. Luego vas subiendo.

Hace casi 8 años de eso. ¿Pasan rápido?

Sí, sí. Demasiado. A veces pienso, ¡pero si empecé antes de ayer!

Se suele decir que cuando el tiempo pasa rápido es porque te lo pasas bien.

Sin duda. La verdad es que me gusta mucho lo que hago.

Aunque seguramente habrá vivido momentos complicados...

Siempre te acuerdas del primer partido en el que te insultan. Es un choque de realidad y te lo llevas a casa. Piensas “igual esto no es para mí”.

Eso cambiará según pasen los partidos, ¿no?

Claro. Según pasa el tiempo, las reglas te las sabes mejor y ganas más confianza. Luego descubres que hay gente que te recrimina cosas que no tienen ningún sentido y te das cuenta de que te van a echar en cara la gran mayoría de cosas. Hay que pensar que estamos todos expuestos al error y que cada uno tira para su casa. Es nuestra misión ser neutros.

¿Es muy difícil lograr eso?

Obviamente todos intentamos ser lo más neutros posibles. Es más complicado soportar la tensión de estar más de 90 minutos tomando decisiones.

Esa tensión, ¿aumenta según se sube de categoría?

Sí. El otro día, cuando debuté en Tercera, tenía una carga mental importante. Aunque es curioso, porque cuanto mayor es la categoría, más sencillo es arbitrar. Juegan mejor y las decisiones son más claras.

No tuvo que ser nada fácil mantener la calma en el debut ...

La verdad es que no, sobre todo porque quieres que vaya todo bien.

¿A esa presión se le sumó también el hecho de ser la primera mujer en arbitrar?

Presión por ser la primera yo creo que no. También fui la primera en Autonómica. Y en Preferente. Era más por el hecho de hacerlo bien. Como era mi primer partido, mucha gente vino a verme y pensé “si la lías todos van a saber que has sido tú” (risas). Pero por ser la primera mujer no.

¿Alguna vez alguien ha puesto su trabajo en entredicho por ser mujer?

Personalmente no. Siempre hay algún comentario puntual, pero yo sinceramente ni los escucho. En los partidos intento estar lo más centrada posible.

Eso es profesionalidad.

Pues sí. Yo estoy a lo que tengo que estar y ya está. Sí que alguna vez han venido mis padres a verme y me han dicho “uno de la grada te ha dicho no se qué”, pero yo siempre les digo que no me entero. Voy a lo mío. Alguna compañera mía ha tenido algún problema y pienso que son cosas que se podrían evitar. Insultar sabemos que nos van a insultar porque es lo que hay, pero que te echen en cara algo por ser mujer... El trabajo es el mismo seas chica o chico. Que te recriminen por ser una cosa no es justo la verdad.

¿Cambiaría algo de cómo está organizado el sistema arbitral?

Pues aquí está todo bastante bien. Tanto en masculino como en femenino. Veo que se están haciendo cada vez más categorías de chicas y eso está genial. Es una buena señal, las chicas se están animando a jugar al fútbol.

Jugar sí, ¿pero arbitrar?

Eso es lo único que pediría. A ver si ese crecimiento se puede ver también en el arbitraje. Estamos poquitas y yo creo que a todas las chicas a las que les gusta el fútbol deciden jugarlo y pocas deciden colgarse el silbato. Además, es algo genial porque lo pueden compaginar. Arbitrar te da una visión distinta de lo que es el fútbol y me parece algo muy enriquecedor. Así que hago un llamamiento a todas. Arbitrad (risas).