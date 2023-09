Tebas: "El riesgo de la Liga saudí es que a medio plazo quieran jugar la Champions"

la Liga de Arabia Saudí "no preocupa" aunque sí les ocupa, puesto que están estudiando su evolución, y admitió que, a medio plazo, hay "un riesgo de que quieran jugar la Champions y hagan un desembolso" que la UEFA y los clubes grandes acepten. Javier Tebas , presidente de LaLiga, declaró este jueves que actualmente"no preocupa" aunque sí les ocupa, puesto que están estudiando su evolución, y admitió que, a medio plazo,

La Liga saudí ha realizado en el último mercado de verano 277 nuevas altas, de las cuáles 69 son procedentes de equipos europeos, con un desembolso total de 957 millones de euros.

"Hoy la Liga saudí no nos preocupa, pero nos ocupa saber lo que está pasando. Aún así, una gran Liga no se hace solo con jugadores. Tenemos el ejemplo de China hace unos años, con inversiones auspiciadas por el Gobierno, que no crecían como competición", dijo Tebas, durante la presentación de un informe económico de la Liga.

"También lo hemos visto cuando Cristiano Ronaldo abandonó la Liga española y se fue a Italia y los ingresos cayeron un 50 %. O en Francia con Leo Messi, Neymar y Kilyan MBappé, cuyos ingresos de Liga siguen al 80 %. Eso da muestra de que son importantes la historia de las competiciones, de los clubes o las marcas creadas en el tiempo con equipos centenarios. También los seguidores en redes sociales, porque, si no hablan de ti, es que no te siguen. La liga saudí a nivel corporativo tiene cinco millones de seguidores, la inglesa doscientos y nosotros más de doscientos", confesó.

"Veremos la evolución de la Liga saudí. El riesgo a medio plazo es que un día levanten la mano y quieran jugar la Champions y, por jugarla, ofrezcan una gran cantidad que UEFA y los clubes acepten, porque ese dinero se pueda repartir entre los grandes. A corto plazo no me preocupa, pero nos ocupa. No lo vemos como riesgo ahora mismo porque, entre otras cosas, tampoco tienen los derechos audiovisuales vendidos en Estados Unidos y África", comentó.

El máximo dirigente de LaLiga opinó que en la serie histórica la Liga saudí "no estaría ni entre las veinte primeras de Europa" pese a los desembolsos que están realizando los últimos años y aseguró que están "monitorizando todas las semanas aspectos como su asistencia a estadios y el seguimiento audiovisual".

En la presentación del informe económico de los movimientos del mercado de verano de la temporada 2023/2024, Tebas desgranó los "dos modelos opuestos" que existen en Europa.

"Vemos dos modelos claros. Uno sostenible, en el que estamos nosotros, con la Bundesliga alemana, y otro a pérdidas con la Liga inglesa, italiana y francesa. En la 'Premier', por ejemplo, se permite que los accionistas y mecenas pongan dinero y asuman las pérdidas. En la Liga española los clubes han optado por un modelo tipo alemán y la UEFA también quiere ese modelo, pero se podría adoptar el modelo de pérdidas ilimitadas y que se acepten siempre que el dueño las cubra. Eso haría que vengan jeques árabes y magnates americanos. Hemos tenido preguntas de ello, pero la mayoría de clubes no quieren ese modelo", apuntó.

Tebas aseguró que él no lideraría un campeonato a pérdidas porque eso "tiene un mal final".

"Lo vivimos de 2008 a 2013. Defendemos un modelo que aquellos clubes que no son Sociedades Anónimas Deportivas como el Real Madrid, Barcelona, Athletic Club de Bilbao y Osasuna protegen. Si abres el modelo a pérdidas estos clubes no tienen accionistas que puedan poner capital social y al cabo de un tiempo perderían competitividad en la competición nacional", señaló.

"Comercialmente la 'Premier' está por encima de la Bundesliga y de nosotros pero esa diferencia no hace que la podemos entender en inversión de tal nivel. Estamos trabajando en un estudio para saber de todo lo que se ficha cuánto es derroche. Trataremos de ver el historial de esos jugadores desde que se han fichado hasta donde han acabado", concluyó.