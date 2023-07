César Azpilicueta: "Cuando hablé con Simeone, sentí que el Atlético era lo mejor para mí"

Atlético de Madrid César Azpilicueta ha reconocido que cuando habló con Diego Pablo Simeone sintió que fichar por el club rojiblanco era "lo mejor" para él, y ha asegurado que llega "físicamente en plenas condiciones" y "mentalmente con muchísima ambición" para tratar de "conseguir los objetivos". El nuevo jugador delha reconocido que cuando habló con Diego Pablo Simeone sintió quey ha asegurado que llega "físicamente en plenas condiciones" y "mentalmente con muchísima ambición" para tratar de "conseguir los objetivos".

"Ha habido muchos rumores en prensa, algo a lo que no estaba acostumbrado en el Chelsea. Cuando hablé con el entrenador y las personas del club sentí que era lo mejor; sentía que podía aportar muchísimo al grupo y al club. Tenía ganas de vivir como local los valores y lo que empuja la afición, lo he vivido varias veces como visitante", declaró en su presentación como futbolista rojiblanco.

Además, aseguró que viene "a ayudar", con la firme idea de que "se pueden hacer cosas buenas con la base del trabajo y del sacrificio". "He visto cómo ha crecido el club en los últimos 10-11 años y me apetecía muchísimo venir", dijo. "Estoy muy contento de estar aquí, debo agradecérselo a todos los que en el club hicieron posible mi llegada. Estos días están siendo increíbles, una gran experiencia, y estoy deseando que empiece todo", añadió.

Respecto a la corta duración de su contrato, hasta 2024, considera que "no es un aspecto vital". "Tengo 33 años, no voy a esperar un contrato de cinco años, es algo normal. El verano pasado firmé dos años con el Chelsea y este año decidí cambiar. Como creía que era lo mejor, se decidió así, hay que ganárselo en el campo. El pasado es muy bonito, pero hay que demostrarlo cada día. Ahora toca demostrar que merezco seguir y ojalá que sean muchos años, porque significará que las cosas van bien", subrayó.

"Tengo 33 años, no lo puedo cambiar, pero me cuido desde que empecé a jugar. Es una cuestión de cómo te preparas para estar, física y mentalmente. Yo vengo físicamente en plenas condiciones, mentalmente con muchísima ambición para conseguir los objetivos. No veo que llegue en un mal momento. Con la experiencia que he tenido en otros países creo que llego en un momento buenísimo y ahora hay que demostrarlo en el terreno de juego", continuó.

El navarro tampoco se muestra preocupado por dónde va a jugar con Simeone. "Soy un jugador que nunca ha exigido jugar en ninguna posición a ningún entrenador. Vengo a ayudar en lo máximo que pueda con mi experiencia, a conseguir los objetivos. Cada vez que he jugado en una nueva posición me lo he tomado como un nuevo desafío para seguir mejorando. Hasta el último día de la carrera futbolística se puede seguir aprendiendo y creo que en este caso, en el Atleti, con esta comunión con la afición y con un entrenador y un grupo que lleva consolidado años, intentaremos conseguir los objetivos", expresó.

En otro orden de cosas, afirmó que es "demasiado pronto" para pensar en conquistar la Liga de Campeones con el conjunto colchonero. "Siempre hay que ir a por el máximo, no te puedes poner límites. Sería absurdo que con llegar a octavos estamos contentos; hay que ir viendo en cada momento. Ganar la 'Champions' es uno de los máximos logros que he conseguido en mi carrera, pero hay que ir partido a partido. Que quede claro que la ambición va a estar ahí, pero a veces son pequeños detalles los que te hacen lograr un resultado u otro. Lucharemos por todo", expuso.

También habló del portugués Joao Félix, con el que coincidió estos últimos meses en el equipo 'blue' y con el que volverá a compartir vestuario en el Atlético. "Joao es un jugador del Atlético de Madrid con el que compartí vestuario los últimos cinco meses en el Chelsea. Pudimos disfrutar de unos meses juntos en el terreno de juego aunque los resultados no fuesen lo que todos queríamos. Ahora estamos aquí en el Atleti", indicó.

Por último, Azpilicueta resaltó el papel del club en la recuperación del antiguo escudo. "Que el club haya escuchado a los aficionados y a las leyendas del club para que sea posible el cambio hace que este sea un club especial. Si es lo que la afición quería, fenomenal. Ojalá que siga trayendo grandes éxitos a este club", afirmó.

Por su parte, el presidente del Atlético de Madrid, Enrique Cerezo, dio la bienvenida al jugador navarro, que "se ha ganado, con todo merecimiento, el reconocimiento europeo y mundial". "Querido César, nos espera una temporada apasionante con grandes retos. Tu llegada ha hecho mucha ilusión en la gran familia rojiblanca y estamos seguros de que te convertirás en un referente para los jóvenes jugadores de nuestro club que sueñan con llegar a lo más alto. Eres todo un ejemplo para ellos", manifestó.

"Espero que sean muchas las temporadas que estés con nosotros, que te atiendan todos muy bien. Muchísima suerte en esta nueva aventura deportiva, espero que triunfes aquí como has triunfado en otros equipos", finalizó, antes de que la leyenda rojiblanca Luís Pereira le desease también buena suerte en su nueva etapa. "Esperamos de puedas tener en el Atleti una felicidad muy grande, como la que yo tengo. Mucha suerte", señaló el exdefensa brasileño.