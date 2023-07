Luis Enrique, en su presentación como técnico del PSG: "No tengo duda de que voy a construir un equipo"

París Saint-Germain y aseguró que construirá un equipo para "jugar un fútbol ofensivo" y "para ganar trofeos". El español Luis Enrique Martínez fue presentado este miércoles como nuevo entrenador dely aseguró que construirá un equipo para "jugar un fútbol ofensivo" y "para ganar trofeos".

"Espero poder devolver la confianza que me da el club con trofeos. No hablo francés, pero he empezado a estudiarlo", dijo el técnico español.

"Desde la primera reunión fue todo muy fácil, en cinco minutos hablábamos de lo que se podía hacer. El proyecto, lo que me ofrecen está al alcance de pocos. Voy a buscar un fútbol de ataque, divertido para los aficionados y, sobre todo, que consigue buenos resultados", aseguró el exseleccionador español.

Luis Enrique dijo que la identidad ofensiva del equipo "no es negociable".

"Me he comprometido a hacer un equipo, no tengo duda de que lo voy a conseguir, que va a gustar a los aficionados del PSG. Cuando estemos en la élite veremos de qué somos capaces. Estoy encantadísimo de estar aquí, de aprender un nuevo idioma, una ciudad maravillosa y un país", señaló.