Jordi Amat suena familiar para los aficionados al fútbol en España tras su paso paso por el selección española sub-21, con la que disputó 15 partidos. Sin embargo, pocos sabrán que también es el príncipe heredero de un sultanato indonesio; de hecho, ni él mismo lo sabía hasta hace pocos años. El nombre desuena familiar para los aficionados al fútbol en España tras su paso paso por el Espanyol (2009-2013), el Rayo Vallecano (2012-2013 y 2018-2020) y el Betis (2017-2018), además de por la, con la que disputó 15 partidos. Sin embargo, pocos sabrán que también es el; de hecho, ni él mismo lo sabía hasta hace pocos años.

Amat, central con pasado también en la Premier League (jugó en el Swansea City galés entre 2013 y 2018), defiende en la actualidad los colores del Johor Darul Takzim y de la selección de Indonesia, con la que este lunes fue titular en el amistoso contra Argentina disputado en el estadio Gelora Bung Karno de Yakarta. El resultado fue de 0-2 favorable para la campeona del mundo con goles de Leandro Paredes y Cristian Romero.

Recientemente, Amat recibió con sorpresa la noticia de que era el tataranieto del rajá de Siau, una isla de Indonesia. Su abuela, residente en Países Bajos, se lo había comentado en ocasiones, pero él no le había creído. “Cuando era pequeño, mi abuela me contaba la historia de que yo era el príncipe heredero de una región de Indonesia y ahora estamos a la espera de que me den el documento para poder certificar el título”, confirmaba el jugador en el programa Tot es mou de TV3 hace unos meses.

En noviembre de 2022 consiguió la nacionalidad indonesia y que se le reconociera el título, y el 23 de diciembre debutó con la selección asiática en un partido contra Camboya, pero ya con el tratamiento de su Alteza Real Jordi Amat.