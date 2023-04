Lo que han unido dos goles...

El San Juan logró en la última jornada un triunfo vital por 0-2 ante la UD Logroñés B. Lo destacable reside en cómo se ejecutaron los dos goles. El portero Ángel Fraga asistió al delantero Marcos Olcoz en dos ocasiones en los minutos 82 y 89. Los tres puntos le acercaron al objetivo de la permanencia que puede certificar hoy (17 h) ante el Arenas en la Agrupación.

El portero, gallego de 26 años, cuenta cómo fue el primero. “Tras pitar un fuera de juego al Logroñés veo bastante adelantada su defensa y a Marcos con opciones de correr a la espalda. Cogí el balón, saqué en largo, grité. Marcos me entendió a la perfección y consiguió marcar el gol, en el uno contra uno con el portero”, relata.

El segundo tanto fue similar aunque Fraga explica las diferencias. “Fue un poco diferente al no tratarse de una acción tan rápida. El equipo rival está colocado en esta ocasión. Alberto (Rives) fija muy bien a los centrales. La defensa está adelantada y Marcos, otra vez, estuvo de diez ante el portero”, comentó.

¿La jugada está ensayada? “No. Le tengo que dar la enhorabuena a Ángel. En el primer gol, tras un fuera de juego, la defensa del Logroñés estaba despistada, un poco hacia un lado. En el centro, me encontraba solo. Ángel me gritó. Vi que iba a golpear el balón. Le dio perfecta. Pasó el balón por encima, con los dos centrales por detrás. Miré al portero a ver qué hacía para tirar de primeras o apurar un poco más. Vi que no salía y pude meter el primer gol”, añade Olcoz, pamplonés de 21 años.

El delantero apunta que ninguno otro portero le había asistido de esta manera. “No. Nunca me había pasado y menos en fútbol 11 en el que las dimensiones son más grandes. Tengo que darle la enhorabuena a Ángel porque le dio muy bien y pudimos materializar el 0-1”, cuenta. El portero recuerda que en alguna ocasión ha podido dar una asistencia así pero, en un partido, dos veces, es la primera vez. “Es poco habitual pero se dio la circunstancia. La realidad es que la probabilidad de que pase es muy baja. Pasó y pudimos conseguir los tres puntos”, destaca.

Los dos goles logrados de esta manera dieron al San Juan una victoria muy importante. “A parte de la anécdota de la doble asistencia del portero, lo importante fue que ganamos el partido, que conseguimos los tres puntos vitales para el objetivo de la permanencia, y más aún al ver que los equipos que tenemos por detrás también ganaron. Hay que dar la enhorabuena al equipo ya que gracias a todos pudimos llegar al final con opciones de conseguir los tres puntos y tuvimos la fortuna de hacer los dos goles”.

Para Fraga el duelo ante la UD Logroñés era “una de las cuatro finales” que les quedaban al equipo. “Los equipos que nos siguen también ganaron y era importante traer los tres puntos. Nos da moral y fuerza para afrontar las tres finales que nos quedan”, dijo. La primera mañana, en casa. “Se trata de un partido súper difícil e importante contra el Arenas. Esperemos sacar un resultado positivo”. Olcoz apuesta por mostrar su fortaleza en casa y conseguir una victoria que puede certificar la permanencia a su equipo. “En casa tenemos opciones de lograr la victoria e intentaremos hacerlo”.

Para Olcoz, la temporada ha resultado difícil. “Sabíamos que el objetivo era la salvación e íbamos a estar hasta las últimas jornadas para lograrlo. Para mí ha sido el primer año en esta categoría y ha supuesto un salto más que Tercera por el ritmo, por el juego y por todo”, indicó. Ángel Fraga hace un balance global de la temporada bueno. “Sabemos de la dificultad de la categoría y de los equipos a los que nos hemos enfrentado. Llegar a las últimas jornadas con la opción de la permanencia pienso que era lo que se esperaba. Ha sido un año diferente para mí. No contaba con jugar al fútbol. Llegué a Pamplona para trabajar. Me convenció la apuesta de Bebeto por mí y estoy muy agradecido a él, a los compañeros, la gente de San Juan”, añadió.