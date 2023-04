F.C. Barcelona Laporta: "No hemos realizado ninguna actuación para obtener ventaja deportiva" "El escrito de la Fiscalía tampoco ha podido demostrar que los pagos hayan podido influir en la elección de los árbitros o en algún resultado deportivo. No lo han podido demostrar porque no era posible", ha insistido el presidente blaugrana









Joan Laporta, presidente del FC Barcelona, aseguró este lunes que la entidad azulgrana "nunca ha realizado ninguna actuación que tuviera como finalidad o intención alterar la competición para obtener una ventaja deportiva". Así se refirió el dirigente durante una multitudinaria comparecencia ante los medios para abordar el denominado 'Caso Negreira', sobre los pagos realizados por el club durante diecisiete años al entonces vicepresidente del Colegio Territorial de Árbitros (CTA). "El escrito de la Fiscalía tampoco ha podido demostrar que los pagos hayan podido influir en la elección de los árbitros o en algún resultado deportivo. No lo han podido demostrar porque no era posible", insistió. Considera el dirigente que el objeto preciso de la polémica es "el asesoramiento técnico arbitral" y "este hecho de recibir una asesoramiento técnico y arbitral de estas personas no constituye nada ilícito y ni mucho menos un delito penal". "Los clubes en general ya lo tienen internalizado. Tenemos a una persona que nos hace este asesoramiento. Lo hicimos con claridad y transparencia. Este asesoramiento esta reflectado con facturas, vía transferencia, que han pasado las revisiones fiscales pertinentes. Del 2003 y 2010 no ha habido ninguna ocultación. Estaban reflejado en la contabilidad del club y de forma clara y transparente", insistió.

