El Barcelona pide la dimisión de Tebas por la supuesta presentación de pruebas falsas en el 'caso Negreira'

información publicada este lunes en el periódico catalán La Vanguardia, que afirma que el presidente de LaLiga, Javier Tebas, presuntamente presentó ante la Fiscalía una prueba falsa contra el club azulgrana en el 'caso Negreira', y ha pedido la dimisión del presidente de la patronal. El FC Barcelona ha mostrado su "profundo enfado, indignación y hartazgo" ante laeste lunes en el periódico catalán La Vanguardia, que afirma que el presidente de LaLiga,

"Ante la gravedad de la información aparecida hoy lunes en La Vanguardia, en la que se vincula al presidente de LaLiga, Javier Tebas, como ejecutor en la presentación de una prueba falsa ante la Fiscalía para incriminar a nuestro club, el FC Barcelona quiere expresar su profundo enfado, indignación y hartazgo", comienza el comunicado de la entidad culé.

"Por este motivo, requerimos urgentemente al presidente de LaLiga que aparezca públicamente para ofrecer explicaciones, más allá del tuit enviado de madrugada por el señor Tebas, huyendo de estudio y con una pátina amenazante", añadió.

Además, insiste en que el club está siendo "víctima de un linchamiento mediático". "El FC Barcelona, como ha ido diciendo el presidente Joan Laporta en las últimas semanas, se siente víctima de un linchamiento mediático por unos hechos que nunca han ocurrido: el Barça nunca ha comprado árbitros", apuntó.

"En este acoso han participado un puñado de medios y opinadores con más o menos mala intención, y con LaLiga entre bambalinas atizando el fuego contra nuestro club, con aportaciones de su presidente que sólo han ido en una dirección: intentar condenarnos ante la opinión pública antes de que se juzguen los hechos", expresó.

En este sentido, destacó que "no es la primera vez que el presidente de LaLiga utiliza toda su maquinaria mediática para dinamitar al FC Barcelona". "Al margen de sus habituales sinsentidos, nunca podríamos haber imaginado que hubiera pretendido incriminar a nuestro club con pruebas falsas", aseguró. "La noticia que publica hoy La Vanguardia es de una gravedad que debería alertar a todos los clubs de LaLiga, por unas prácticas que no tienen ningún encaje en las funciones que son atribuidas al presidente de LaLiga", prosiguió.

"Sólo por este hecho, el de atribuirse funciones que no le corresponden, aunque también por dignidad y respeto a la presidencia de LaLiga, el señor Tebas debería dimitir en su función. Sin embargo, conocedores de su obsesión por perseguir al FC Barcelona y mostrando constantemente su aversión y manifiesta antipatía hacia nuestro club, entendemos que el actual presidente de LaLiga persistirá en su comportamiento de seguir perjudicando a nuestro club", concluyó.

Ceferin: "La situación del Barça es 'excepcionalmente grave'"

El presidente de UEFA, Aleksander Ceferin, aseguró este lunes que el 'caso Negreira', que involucra al FC Barcelona por los pagos al exvicepresidente del Comité Técnico de Árbitros (CTA) José María Enríquez Negreira, es "de lo más grave" que el dirigente ha visto en el fútbol, y recordó que para el organismos "nada ha prescrito".

"No puedo hacer comentarios directamente sobre esto por dos razones. En primer lugar, porque tenemos un comité disciplinario independiente. Y en segundo lugar, porque no he tratado este asunto en detalle. Sin embargo, puedo decir que me he informado y la situación es sumamente grave. En mi opinión, una de las más graves en el fútbol que yo haya visto", valoró Ceferin en una entrevista al medio esloveno Ekipa SN.

El dirigente del organismo europeo reconoció que el asunto "está prescrito" a nivel de LaLiga, por lo que "no puede tener consecuencias competitivas" a nivel doméstico. Sin embargo, Ceferin recordó que el 'caso Negreira' sí podría tener efectos negativos para el FC Barcelona a nivel deportivo, ya que para la UEFA "no hay nada prescrito".

La comisión de Ética y Disciplina de la UEFA anunció el pasado 23 de abril la apertura de una investigación al FC Barcelona por una "posible violación" del marco legal del organismo europeo a raíz del 'caso Negreira', por el que, según algunas informaciones periodísticas, el Barça realizó pagos por valor de más de 7 millones de euros entre 2001 y 2018 al entonces vicepresidente del CTA José María Enríquez Negreira.

El caso también está siendo investigado por la Fiscalía Anticorrupción española, que presentó denuncia contra el FC Barcelona y sus ex presidentes Sandro Rosell y Josep Maria Bartomeu por presunta corrupción por los 7,3 millones de euros que el club habría pagado a Negreira. La denuncia apunta a posibles delitos de corrupción en los negocios en el ámbito deportivo, administración desleal, apropiación indebida y falsedad en documento mercantil.