El lateral derecho condena a España en Glasgow

sumó su primera derrota en la fase de clasificación para la Eurocopa de Alemania de 2024 tras caer este martes 28 de marzo ante Escocia por 2-0, después de un partido donde nunca se sintió cómoda y donde pagó caro sus errores en la zona defensiva.

Salvo un pequeño tramo de la primera mitad, casi siempre se jugó más al gusto de su rival, que además tuvo la contundencia en el área de Kepa Arrizabalaga, personificada en un Scott McTominay, dos veces en el lugar exacto para ajusticiar a los españoles y quedarse con el liderato del Grupo A. El combinado de Luis de la Fuente no pudo aplacar algunas de las dudas que dejó el pasado sábado en su victoria ante Noruega.

No fue la mejor noche de la 'Roja' en Hampden Park, donde chocó casi siempre con el orden defensivo local, sobre todo tras el 2-0, y donde las cosas se le pusieron muy pronto cuesta arriba. De la Fuente renovó completamente su once y sólo Kepa, Rodri y Mikel Merino sobrevivieron del equipo que salió en el debut, pero su plan sufrió muy pronto su primer revés y sus cambios esta vez no fueron efectivos.

Pedro Porro resbaló presionado por Andy Robertson, al que le quedó la pelota franca para encontrar en el área a McTominay que, tras tocar la pelota en Íñigo Martínez y desequilibrar a su portero, hizo el 1-0. La ventaja permitió a los locales ceder algo más la iniciativa a la 'Roja', a la que le costaba cogerle el pulso al choque ante el planteamiento de Steve Clarke

Casi 20 minutos tardó el combinado nacional en probar a Gunn, con un cabezazo de Joselu demasiado centrado, aunque antes Escocia había tenido un buen contragolpe con Christie para haber aumentado su ventaja. Más clara fue la segunda del delantero del Espanyol, que cabeceó al larguero un buen envío de Merino, un aviso a los escoceses de que tenían que vigilar otras vías de peligro.

Estas dos ocasiones afianzaron al combinado nacional que, pese a verse perjudicado por el estado del césped, fue aumentando su dominio y siguió llevando el peligro curiosamente por arriba, tradicionalmente una de las señas de identidad del fútbol británico. Rodri también avisó así tras un córner, mientras que poco después Gunn no se dejó sorprender con un disparo desde fuera del área de Pedro Porro.

LOS CAMBIOS NO FUNCIONAN

Escocia no se amedentró y no dudó en volver a presionar la salida de balón para sacudirse este dominio, con David García realizando un buen cruce para evitar un nuevo susto. El tramo final del primer tiempo se jugó otra vez más a lo que quería el combinado británico, que tuvo otra gran ocasión con Dykes superando en un balón largo a David García, pero sin poder ajustar su remate en su mano a mano contra Kepa.

De la Fuente movió el banquillo tras el descanso metiendo a un extremo como Nico Williams por un desacertado Mikel Oyarzabal y a Dani Carvajal como nuevo lateral derecho. Sin embargo, por ese lado vino de nuevo el 2-0, con una potente internada de Tierney que superó fácilmente al madridista y otra vez McTominay apareciendo en el área, esta vez para recoger el despeje al centro de su compañero y enviarlo a la red.

España se quedó al borde del precipicio y el técnico no tardó en meter más gol con Iago Aspas, casi coincidiendo con un lanzamiento al larguero en una falta escorada de McGinn. La selección pudo meterse a renglón seguido en el partido, pero Pino y Aspas no se entendieron dentro del área y luego el de Moaña remató otra buena ocasión por encima del larguero.

Borja Iglesias fue el siguiente recurso para intentar sacar lo máximo posible con el reloj corriendo en su contra, pero el tramo final, pese al acoso, fue bastante tranquilo para la portería de Gunn. España no pudo evitar su primer borrón para su nuevo proyecto, cuya siguiente oportunidad será ya en junio en la 'Final a Cuatro' de la Liga de Naciones y ante un rival de más entidad como Italia.