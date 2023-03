Escocia pone a prueba a La Roja de De la Fuente

Luis de la Fuente tuvo el estreno deseado como seleccionador nacional. Su equipo se impuso por 3-0 en La Rosaleda de Málaga ante los noruegos, aunque dos de los goles llegaron en el tramo final de un encuentro donde su rival gozó de buenas ocasiones para haberle complicado más la noche.

La 'nueva' España no logró carburar del todo y no estuvo lo brillante que se esperaba, con Kepa Arrizabalaga como protagonista, pero sacó la victoria, y además de forma holgada gracias a los cambios, que le funcionaron al técnico riojano. Ahora, antes de preparar el asalto a la 'Final a Cuatro' de la Liga de Naciones, tendrá que solventar una noche seguramente compleja en Glasgow, una ciudad que no visita desde hace más de una década, cuando se impuso por 2-3 meses después de proclamarse campeona del mundo.

La 'Roja' se encontrará un partido seguramente diferente al del pasado sábado, salvo en el aspecto físico, uno de los fuertes que siempre acompaña a las selecciones británicas. Sin embargo, empujados por el aliento incansable de la grada y una climatología que se espera menos benévola que en Málaga, Escocia saldrá con ganas de apretar desde el pitido inicial, al contrario que Noruega, que prefirió ser más precavida.

La selección española es teóricamente superior en calidad técnica y la necesitará para domar con el balón a los de Steve Clark, un equipo que ha crecido en los últimos años y que vuelve a ser más competitivo, sobre todo cuando juega como local en su 'santuario' de Hampden Park.

Luis de la Fuente debe decidir si renueva mucho su once para este segundo partido o si mantiene, no sólo el bloque, sino la idea. Ante Noruega, apostó por un 4-2-3-1 en lugar del 4-3-3 que usaba Luis Enrique Martínez, con Gavi y Iago Aspas en los costados del 'tridente' ofensivo, que parece que volverá a repetir, aunque con diferentes piezas y sabedor de que enfrente tendrá una siempre poderosa defensa de tres centrales.

Joselu Mato, autor de dos goles en apenas un par de minutos tras entrar en el campo el día de su debut como internacional, podría ser una de las novedades, en detrimento del trabajo del capitán Álvaro Morata, mientras que Dani Ceballos también fue otro de los cambios que mejoró algo al equipo en la segunda mitad y podría tener su oportunidad desde el inicio al lado de Rodri Hernández.

Mikel Merino, Fabián Ruiz y Gavi podrían disputarse un puesto para la esperada intensa 'batalla' en el mediocampo, mientras que atrás, los cambios podrían llegar en los laterales con las entradas de Pedro Porro y José Luis Gayà por Dani Carvajal y Alejandro Balde.

ADAMS, BAJA EN ESCOCIA

Escocia que llega teórico rival más débil de este Grupo A, Chipre, también por 3-0 y con la coincidencia con los españoles de que no cerraron el choque hasta los minutos finales con un doblete del centrocampista del Manchester United Scott McTominay. Enfrente unaque llega animada a este encuentro tras imponerse también en su estreno en esta fase de clasificación. Los escoceses derrotaron al, también por 3-0 y con la coincidencia con los españoles de que no cerraron el choque hasta los minutos finales con un doblete del centrocampista del Manchester United Scott

Situada en el puesto 42 del ranking mundial de la FIFA, justo uno por encima de Noruega, el equipo británico ha logrado volver a tener protagonismo en el panorama internacional. Logró poner fin a una larga sequía sin competir en una gran cita al clasificarse para la EURO 2020 y estuvo cerca de volver a un Mundial, pero cayó en la semifinal de su 'playoff' ante Ucrania (1-3).

Esa derrota puso fin a su fortaleza en Hampden Park, donde en la fase de clasificación para Qatar 2022 se mantuvo invicto, empatando únicamente con Austria (2-2) y ganando a Dinamarca (2-0). Su crecimiento se pudo comprobar en la pasada Liga de Naciones, donde ascendió a la Liga A por delante de Ucrania o la República de Irlanda, ganando su tres choques en casa y con sólo un gol encajado.

Steve Clark contará para este partido con la importante baja de su referencia arriba, Ché Adams, delantero del Southampton, cuyo lugar parece que será para Lyndon Dikes, futbolista del Queens Park Rangers. McTominay podría ser otra de las novedades en el once local.