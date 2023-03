Antonio Otegui recupera la sonrisa

Antonio Otegui decidió parar. A sus 24 años, ahora ya 25, consideró oportuno recuperarse de la lesión en el hombro que le hizo no terminar la temporada en el equipo extremeño de la Primera RFEF. La llamada del Tudelano en el mercado de invierno le llegó en un momento en el que pensó que ya estaba listo para volver a recuperar sensaciones como jugador. Por ahora, ha participado en cinco partidos, sumando 367 minutos. Después de dos temporadas en el Badajoz,decidió parar. A sus 24 años, ahora ya 25, consideró oportuno recuperarse de la lesión en el hombro que le hizo no terminar la temporada en el equipo extremeño de la. La llamada delen el mercado de invierno le llegó en un momento en el que pensó que ya estaba listo para volver a. Por ahora, ha participado en cinco partidos, sumando 367 minutos.

Este sábado (17 horas) visitará con su equipo al San Juan, en uno de los derbis navarros de la temporada. En la primera vuelta, el Tudelano se impuso por 1-0. "El partido ante el San Juan será muy disputado, duro, un encuentro en el que habrá que cometer pocos errores. Ellos también tienen gente buena. A todos los equipos hay que enfrentarse con el mismo respeto, ya se puedan llamar X. Nosotros vamos con el máximo respeto y a por los tres puntos", aseguró.

Antonio Otegui, centrocampista que debutó con Osasuna en la Primera División en octubre de 2016, lo tiene muy claro. Él quería jugar. "Tenía ganas de jugar. Después de la lesión que sufrí en el hombro, la opción de Tudela me gustó mucho por cercanía y por volver a coger sensaciones. Se me salió el hombro. Volví a recaer. No terminaba de recuperar bien y decidí parar en invierno para recuperarme bien del hombro. Además, me salió la opción de Tudela, y me gustó mucho. Ahora estoy muy contento de haberla aceptado. Recaí en el verano y decidí no fichar para recuperarme bien", relató.

El Tudelano se encuentra sexto, a dos puntos de los puestos del playoff. Por su parte, el San Juan, su rival de esta tarde, es duodécimo con 32 puntos. “Al equipo le estoy viendo bien. Es verdad que en estos últimos partidos nos ha costado un poco. Pienso que también es tema de adaptación porque al final hemos llegado jugadores nuevos. Individualmente poco a poco voy mejor. Al principio me está costando un poco más por el tema de haber estado inactivo. Estoy cogiendo buenas sensaciones y el hombro me está respondiendo bien, así que contento”, señaló.

DE COMPAÑERO A ENTRENADOR

Antonio Otegui ha llegado a un Tudelano que dirige Oriol Riera, con el que compartió vestuario en Osasuna en la temporada 16-17. “Relación no teníamos pero sí que me acordaba de él. Yo tenía muy buenas referencias sobre él. Me parecía un gran jugador y una gran persona. Coincidimos unos meses en el primer equipo”, explicó. “Como entrenador-continuó-, está haciendo un buen trabajo. Estoy contento con lo que él plantea y busca del equipo. Estoy contento en Tudela con él”, añadió.