El buen golpeo del central

. Ganó por 0-4 y el que también parece que sacó provecho de esa diversión fue el central Aimar Collante. Marcó los dos primeros goles de falta directa. “No he tenido nunca faceta goleadora, la verdad, aunque siempre he contado con buen golpeo. El otro día le pegué a la primera y, al meterla, intenté la segunda. Salió perfecto y la metí, aunque no es lo habitual”, relata su primer doblete.