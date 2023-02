Javier Tebas advierte que no puede haber sanciones al Barça por el 'caso Negreira' porque ya ha prescrito

El presidente de LaLiga, Javier Tebas, advirtió este jueves que ya no puede haber ningún tipo de sanción "deportiva" para el FC Barcelona por el 'caso Negreira' al haber ya prescrito para ese tipo de castigos, y que se personarán "como acusación particular" si finalmente hay una querella por parte de la Fiscalía, al tiempo que dejó claro que "estas cosas no pueden ocurrir en el fútbol español".

A través de un vídeo en los canales oficiales de 'Twitter' de LaLiga, Tebas ofreció "la postura" de la patronal tras haber visto "todo" ya sobre este asunto que implica al que fuera exvicepresidente del CTA José María Enríquez Negreira y al conjunto catalán y desveló 'Ser Catalunya', para "diferenciar algunos temas claros".

"Lo primero es que es evidente que en el 2018 y los anteriores las normas de 'compliance' que controlan los conflictos de intereses tanto del CTA como del FC Barcelona no funcionaron ya que con lo hemos visto esos servicios no se deberían haber prestado ni en los importes ni en los hechos que se han prestado", afirmó.

En este sentido, el dirigente puntualizó que, aunque "se habla de que pudiera haber sanciones deportivas", desde el organismo ya han "estudiado que no es posible porque del año 2018 al 2023 han pasado cinco años y este tipo de sanciones prescriben a los tres años".

"Otra cosa es en el ámbito de la jurisdicción penal, que la Fiscalía está investigando los hechos y si puede existir un delito de corrupción entre particulares en la versión de amaños de ámbito deportivo", añadió Javier Tebas.

El presidente de LaLiga indicó que van a esperar "a cómo acaba" esta investigación. "Vamos a respetarla y una vez que termine, si la Fiscalía decide interponer la oportuna querella. A partir de ahí tomaremos la decisión, si hay una querella evidentemente nos tendremos que personar como acusación particular y si no la hay, el asunto quedará archivado", detalló.

Además, desde la patronal también van a solicitar que se estudie si el miembro del organismo que estaba en esas épocas para designar a los árbitros "si tuvo alguna interferencia o intervino el señor Negreira en alguna designación". "Lo que si es una conclusión es que tanto estética como éticamente estas cosas no pueden ocurrir en el fútbol español", sentenció.