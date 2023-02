Kroos, sobre su renovación: "Ni el Real Madrid ni yo vamos a hacer tonterías"

centrocampista del Toni Kroos ha reconocido que aún no ha decidido si renovará su contrato con el club blanco, pero se muestra "tranquilo" porque está convencido de que ni la entidad ni él van "a hacer tonterías". Eldel Real Madrid ha reconocido quesisu contrato con el club blanco, pero se muestra "" porque está convencido de que ni la entidad ni él van "a hacer tonterías".

"Hay diferentes cosas en las que tienes que pensar si quieres seguir o no. Me lo estoy pensando. No tardaré muchos meses más, pero todavía no hay una decisión. Estamos muy tranquilos, hay una gran relación entre el club y yo y nadie hace tonterías. Estoy muy tranquilo", señaló tras la victoria en el Mundial de Clubes.

participado en 17 de los 20 partidos de El alemán, que hade LaLiga Santander esta temporada, todavía no ha ampliado su contrato, que expira a final de temporada. "Lo estoy pensando, estoy en contacto con el club. Mi experiencia me dice que es mejor hablar las cosas dentro. Si hay algo oficial, lo vais a saber. Hay muchos factores, hay que ser honesto", indicó.

feliz por la conquista de su Por otra parte, se mostróde su quinto Mundial de Clubes . "Para llegar hasta aquí hay que ganar la Liga de Campeones y eso es lo que vamos a intentar hacer de nuevo, aunque es difícil. El camino es muy largo", afirmó.

"Recordando lo que sufrimos en la Liga de Campeones en los partidos de eliminatorias y en la final, llegar aquí es un premio. Puede que aquí los rivales no tengan la calidad de la Liga de Campeones, pero es el partido de sus vidas y hay que hacer un partido serio", concluyó.