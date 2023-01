¿Osasuna o Barça? Unzué responde

The Wild Project, un programa que se emite cada jueves en Youtube, Spotify, Ivoox y Apple Podcast. Frente al micrófono y preguntado por Jordi Wild, Unzué contó cómo empezó su carrera en Primera División, su fichaje por el Barça y cómo era entrenar con Messi. Fuera del ámbito futbolístico, Juan Carlos Unzué también quiso hablar sobre su enfermedad. El navarro fue diagnosticado de Esclerosis Lateral Amiotrófica, una enfermedad neurodegenerativa. El exfutbolista derrochó una actitud positiva y luchadora. El exfutbolista Juan Carlos Unzué ha sido entrevistado recientemente en, un programa que se emite cada jueves en Youtube, Spotify, Ivoox y Apple Podcast. Frente al micrófono y preguntado por, Unzué contó cómo empezó su carrera en Primera División, su fichaje por el Barça y cómo era entrenar con Messi. Fuera del ámbito futbolístico, Juan Carlos Unzué también quiso hablar sobre su enfermedad. El navarro fue diagnosticado de Esclerosis Lateral Amiotrófica, una enfermedad neurodegenerativa. El exfutbolista derrochó una actitud positiva y luchadora.

Volviendo al terreno del fútbol, Jordi Wild le quiso poner en un aprieto al preguntarle cuál era el equipo de su corazón, Osasuna o Barça. Unzué no tuvo dudas: "El que a mi me ha dado la posibilidad de crecer y de ser futbolista profesional es Osasuna. Al final, ese punto con tus raíces, con tu casa, con el equipo de tu tierra, con tu gente... eso no se olvida", explicó Unzué. Además, relató cómo su padre se encargó de que no se le olvidara. "Una de las cosas que me dijo mi padre el día que marché para Barcelona fue la siguiente: 'Juan Carlos, llegues dónde llegues, no te olvides de dónde vienes', y eso lo he tenido siempre en mente", aseguró Unzué.

Para finalizar este tema, el exfutbolista habló de la fuerza de la familia y de cómo sus hijos vuelven siempre encantados a Pamplona. "Es lo que han ido viendo que hacemos nosotros y ahora lo repiten. Como padres es un orgullo".