Nervios buenos del estreno

Nervios de los buenos asegura que sintió este viernes 23 de diciembre Mateo Biurrun Sesma jugador del The British School. A buen seguro compartieron esa sensación los integrantes de los 32 equipos que disputaron la asegura que sintió este viernes 23 de diciembrejugador del. A buen seguro compartieron esa sensación los integrantes de losque disputaron la primera jornada de la edición número 40 del Torneo Interescolar de Navidad de la Fundación Osasuna , en este caso, en la modalidad mixta. Pero los nervios de Mateo Biurrun fueron singulares pero a la vez compartidos con sus compañeros de equipo y los de otros cuatro conjuntos debutantes en la competición.

CEDIDA

El jugador, de 10 años, participa como integrante del The British School (Gorraiz), uno de los cinco centros que debuta en el torneo en esta edición. Además, les tocó ser los primeros, junto a otros siete equipos, en pisar el césped de los anexos de las instalaciones de Tajonar de Osasuna.

Mateo Biurrun y sus compañeros de equipo estaban citados ayer a las 9.20 horas en la puerta de acceso a Tajonar. Antes de ello, se despertó sobre las ocho de la mañana y preparó lo necesario para jugar el primer partido. Puntual se encontró con el resto de integrantes del conjunto y con su entrenador, Javier Ugalde. Compartieron confidencias, miraron al resto de los equipos y comenzaron las cábalas. Su técnico, atento a todo, les inquirió: “¿Qué hemos hablado estos días? Da igual el rival que tengamos. Hay que fijarse en nosotros y tratar de hacerlo bien”.

PRESUROSOS A LA FOTO

El personal del control de acceso a las instalaciones les reclamó: “Id entrando, por favor. Hay que empezar con las fotos que vamos justos de tiempo”. Todos ellos hicieron caso. Presurosos se acercaron hasta la zona preparada por la Fundación Osasuna para inmortalizar la imagen con todo sus compañeros, el entrenador y la delegada, Alicia Arza. Lo hicieron a las 9.39 horas.

J.C. CORDOVILLA

Se cambiaron y raudos y veloces se dirigieron hasta el campo en el que les tocó jugar. Lo hicieron en el anexo 4. En una mitad realizó los ejercicios de calentamiento The British School y en la otra, el Sanduzelai, su primer rival del Interescolar. Mateo Biurrun, así como el resto de sus compañeros, siguió las indicaciones de Javier Ugalde al pie de la letra. “Veo al equipo bien. Entrenamos bien y nos esforzamos”, señaló antes de acceder a los anexos.

Primero realizaron unos ejercicios sin balón para después pasar a tocar el esférico. Participan en el torneo catorce jugadores, el máximo que permite la organización. Entre ellos, tres parejas de hermanos. Camiseta azul y pantaloneta blanca forman la equipación que va a lucir The British School en su estreno en el Interescolar. Mateo Biurrun, que comenzó a jugar al fútbol en la Fundación Osasuna a temprana edad, portó en su espalda el dorsal 7 en blanco. Le tocó jugar en el centro de la defensa, aunque habitualmente lo hace como centrocampista.

A las 10 horas, a su hora, dio comienzo el partido, el primero del Interescolar para el centro que se ubica en Gorraiz. Es el primer año que el colegio ha podido federar a dos de sus equipos. De ellos dos han salido los catorce representantes del Interescolar. Fue una mañana especial para el centro, los jugadores y los responsables del mismo.

J.C. CORDOVILLA

LA CITA MÁS ESPERADA

El momento más esperado por todos ellos llegó a la hora en la que el colegiado Yasir Moukrim señaló el inicio del partido. El encuentro transcurrió en una mañana apacible, soleada y con una temperatura templada. El Sanduzelai se adelantó en el primero de los tres tiempos en los que se divide el encuentro. Marcó dos goles. Los jugadores del The British School se recompusieron, dejaron fuera los nervios iniciales y marcaron. Antes del gol tuvieron una ocasión que pegó en el palo. El resultado final fue de 2-1 a favor de Sanduzelai. No hubo consuelo en la derrota para los debutantes en los primeros instantes, pero enseguida pensaron ya en la siguiente cita. Antes intercambiaron su parecer con el entrenador. No estaban conformes con los balones, muy hinchados, demasiado duros. Jugarán en el mismo campo. Lo harán el lunes, día 26, ante la ikastola Ezkaba, a las 13 horas.

Recogieron las cosas y volvieron a hacerse la foto de equipo. En la primera faltaba un compañero y prefirieron que estuvieran todos. Como explicó Mateo Biurrun, antes de empezar, se trata de una experiencia única. Todos quieren guardar el bonito recuerdo. “Este torneo es algo muy importante. Nos tenemos que esforzar. También me gusta que lo organice Osasuna. Se trata de una experiencia única, inolvidable”, incidió. Con ayuda de su padre, Iñaki Biurrun, que le acompañó al igual que su madre, Ana Sesma, y su hermana Jimena, recordó que su progenitor también jugó este torneo. Lo hizo en 1987 con el colegio El Redín.

Mateo Biurrun puso palabras a una experiencia que también puede ser la de Xabier Pérez, Hugo Zudaire, Beltrán Berridi, Gonzaga Berridi, Juan Diego Anaya, Álvaro Catalán, Iago Sánchez, Nicolás Pulpeiro, Valeria y Marco Tajadura, Santiago Saieh Baquero, Gael Sánchez o Javier Aldaña, sus compañeros de equipo, o la de tantos que han vivido por primera vez la experiencia de jugar el Torneo Interescolar.