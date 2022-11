Ferran Torres: "España no está entre las favoritas, pero vamos a dar guerra"

Ferran Torres no colocó a la selección española entre "las favoritas" a ganar el Mundial de Qatar 2022, pero aseguró que van a "dar guerra" sin sentir la obligación de llegar "hasta ningún lugar", pero con el objetivo de jugar con su estilo para, en el caso de ser eliminados, irse a casa con "la cabeza alta".

"En un Mundial hay muchas favoritas, siempre se habla de grandes selecciones pero depende de muchos factores. Nos estamos aún adaptando a un clima diferente, tenemos un buen equipo, somos una gran selección que a lo mejor no está entre las favoritas pero vamos a dar guerra", opinó en rueda de prensa.

"España no está obligada a llegar hasta ningún lugar. Vamos a dar todo de nosotros mismos, a jugar de la mejor manera posible y desde ahí, si el resultado nos acompaña seguiremos jugando, y si no, nos iremos con la cabeza alta a seguir trabajando y aprendiendo", añadió.

Valoró Ferran Torres la juventud de un grupo con hambre de forma positiva y el ambiente que se respira dentro de la selección española antes de iniciar el que será primer Mundial para la mayoría del grupo.

"Llevamos demostrando mucho tiempo que somos un equipo muy joven con veteranos que han jugado más Mundiales y nos dan el puntito que nos falta a los jóvenes, pero tenemos mucha hambre y ganas de demostrar nuestro fútbol. Es un orgullo que haya muchos jugadores del Barça, significa que estamos haciendo las cosas bien, trabajando por el buen camino. Somos un grupo joven, también de otros equipos y es un signo de motivación para seguir trabajando", dijo.

"Destaco sobre todo la unión que tenemos. Vamos todos en el mismo barco. Es bueno llevarse tan bien fuera del campo para que se refleje dentro y es una selección con jugadores que nos conocemos desde hace tiempo de las categorías inferiores. Esta unidad que tenemos es muy importante", añadió.

En lo personal, defendió Ferran que su temporada ha ido de menos a más y que la cita de Doha le llega en un buen momento. "He jugado menos en el Barcelona, empecé con una lesión en el pie que me hizo empezar más tarde y el Mundial puede marcar un antes y un después. Todo el mundo está pendiente de ello y me puede marcar a mí y a muchos futbolistas".

Entre las posiciones de ataque en las que puede aparecer Ferran Torres, eligió la de extremo derecho como su preferida. "Puedo jugar en las tres posiciones de arriba pero en la banda derecha es donde saco mi mejor fútbol. Mientras juegue da igual la posición. Me he sentido más cómodo siempre en banda derecha aunque puedo jugar en punta. Mis mejores partidos han sido en la derecha".

Y valoró la variedad de delanteros de los que dispone Luis Enrique, pese a que solo haya un 9 puro. "Como tal estaría Morata pero podemos jugar ahí Marco Asensio, Olmo, Ansu, yo... es una posición bien ocupada. Hay ocho delanteros y es muy bueno porque por nuestro estilo de jugar provoca un gran desgaste físico y solemos ser sustituidos. Es una de las fortalezas del equipo".

Restó importancia a que la gente no vea en España a un gran líder en el campo por encima del resto. "Importa todo el equipo, está por encima de las individualidades. Siempre hemos demostrado que somos un equipo muy compacto, vamos todos a una y estamos en el mismo barco. Nuestra fortaleza es el grupo. Es un dato fundamental que nos va a hacer llegar muy lejos".

Por último, valoró la llegada a la concentración de Alejandro Balde (Barcelona), que se estrena con la absoluta. "Tras un arranque de temporada magnifico se ha adaptado también al lateral derecho cuando nos faltaron jugadores. Ha sido una lástima lo de Gayá pero nos sirve de motivación para luchar y darle una alegría. Ahora ya con Balde le ayudamos para que se sienta como en casa".