Ancelotti: "No hubo mala fe, nunca he faltado ni faltaré el respeto a los árbitros"

Carlo Ancelotti, técnico italiano del denunciado por el Departamento de Integridad de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) por afirmar que el árbitro se inventó el penalti señalado a Marco Asensio ante el , técnico italiano del Real Madrid , se defendió tras serde la Real Federación Española de Fútbol (RFEF)ante el Girona , afirmó que "nunca" ha faltado al respeto a un colegiado y lamentó que el VAR tiene "más protagonismo" que los árbitros.

"Este tema tengo que aclararlo porque parece que no está muy claro. Me han denunciado por lo que he dicho y me tengo que explicar. Penalti inventado en Italia significa que han pitado un penalti que no era penalti, no entra la mala fe ni la acusación a un árbitro porque nunca he faltado al respeto a un árbitro en los testimonios ni en persona. Respeto a todo el mundo", aseguró.

"Me pueden suspender cuatro partidos, no pasa nada, he estado en el banquillo 1.200 partidos y perderme varios no arruina mis estadísticas. Dicho esto, el problema sigue vivo y para mí no era penalti por lo que nos han explicado a principio de temporada. En jugadas que no eran claras, no era penalti. Si han cambiado la regla tienen que decirlo, pero la regla no ha cambiado. Nadie es infalible", añadió.

Ancelotti lamentó la evolución del fútbol desde la entrada del VAR, crítico con el protagonismo excesivo del videoarbitraje: "El VAR ha sido una buena invención, pero a veces tiene más protagonismo que el árbitro, que tiene que seguir siendo el protagonista. El VAR entró para aclarar errores claros y evidentes. Entiendo que es una linea muy fina, pero el error en este caso fue claro y evidente".

El técnico madridista recordó la charla arbitral de inicio de temporada y señaló que les dijeron justo lo contrario que el árbitro aplicó en el encuentro del Real Madrid ante el Girona.

"El error puede pasar con el Real Madrid y con otros clubes, lo importante es la claridad y no es penalti, es algo distinto y lo tienen que aclarar. No es un tema del Real Madrid o el Girona, es del fútbol y no está claro. Si nos dicen que es penalti, hay que volver atrás a principio de temporada y explicar la regla que yo entiendo muy bien. Nos dijeron que no es penalti", defendió.

Ancelotti se mostró tranquilo respecto a la sanción que puede recibir. "No sé lo que van a hacer, sigo durmiendo por la noche. Lo que quiero aclarar es que no he faltado al respeto a nadie, he dicho una cosa que todo el mundo del fútbol piensa. Si me suspenden, paciencia", señaló.