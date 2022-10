Unai Gurpegui, el nuevo artillero del Avance

Unai Gurpegui Virto. Su irrupción en la El joven delantero ha llegado esta temporada al Avance Ezcabarte y sus cuatro goles en las siete primeras jornadas han aupado al club de Arre hasta la séptima posición. Los nuevos fichajes siempre son una incógnita. Unos defraudan, y otros sorprenden a pesar de venir desde categorías inferiores. Este es el caso de. Su irrupción en la Tercera no ha dejado indiferente a nadie.han aupado al club de Arre hasta la séptima posición.

Sus 19 tantos (0,68 goles por partido) con el Lezkairu en la categoría Regional Preferente le bastaron para recibir ofertas de clubes mejores. “Al venir de Preferente noté que aquí había más ritmo pero conseguí adaptarme bien al nivel que se me exigía”, indica. El club de Arre le acogió como a uno más. “Tanto al resto de incorporaciones como a mí nos han acogido muy bien en el club”. El rendimiento de Gurpegui la pasada campaña llamó la atención de la directiva del Avance.le bastaron para recibir ofertas de clubes mejores. “Al venir de Preferente noté que aquí había más ritmo pero conseguí adaptarme bien al nivel que se me exigía”, indica. El club de Arre le acogió como a uno más.

La pretemporada no fue nada fácil para Gurpegui. Más ritmo, más nivel y mayor exigencia. A todo esto se le sumó una lesión que sufrió en la nariz. “A mitad de pretemporada me lesioné. Me rompí la nariz y tuve que estar dos semanas fuera”. Pese a las adversidades, el delantero de Mendillorri trabajó duro para ganarse un puesto como titular. “Llegué al equipo con la mentalidad de que tendría un rol de suplente”, afirma.

EL GOL ES UN DON

Unai Gurpegui ha superado las expectativas que se tenían sobre él. Cuatro goles en siete partidos (0,57 goles por partido) le avalan como uno de los delanteros con mejores registros de la categoría. “Estoy muy contento la verdad. Empezar este año en Tercera de esta forma no me lo esperaba”. Actualmente el joven de 20 años se encuentra tercero en la clasificación de máximos goleadores, pero asegura que prefiere centrarse en otros aspectos. “Quiero ir partido a partido. Voy a intentar marcar los máximos goles posibles, pero sin pensar en una cifra concreta a final de temporada”, dice.

El Avance venció este fin de semana al Itaroa Huarte por 1-0 con un tanto de Gurpegui. “En los últimos minutos estaba nervioso. El Huarte era un equipo muy difícil. Me alegré tanto por mi gol como por la victoria del equipo”. Con este triunfo, el conjunto de Arre encadena cuatro partido sin perder y se sitúa en séptima posición en la tabla de Tercera. “El equipo esta muy unido, hay buen ambiente y los resultados nos están acompañando últimamente. Esperamos seguir con la buena racha”, agrega.

Los resultados les están acompañando, pero el objetivo de la plantilla no ha cambiado desde el principio de temporada. “El objetivo desde el principio de año es el mismo: conseguir la permanencia”, comenta el delantero. Precisamente para lograr su meta, el Avance deberá hacer de su campo un fortín y conseguir el mayor número de puntos posibles en Arre. “Los partidos en Igeldea tenemos que ganarlos todos. Es una de nuestras fortalezas”, concluye Unai Gurpegui.