Un periodista rompe a llorar tras cumplir su sueño de entrevistar a Messi

Pablo Giralt, protagonizó un emocionante momento al romper a llorar por haber cumplido uno de sus sueños: entrevistar a Leo. La cadena de televisión argentina DirecTVSports entrevistó a Leo Messi y el periodista encargado de hacerlo,, protagonizó unpor haber cumplido uno de sus sueños: entrevistar a Leo.

Ante esta inesperada reacción, el capitán de la selección albiceleste se queda sorprendido y no sabe muy bien cómo reaccionar. El periodista no pudo contener las lágrimas al finalizar la entrevista y le expresó su agradecimiento emocionado: “Jamás pensé que iba a poder acompañarte”.

Messi lo miró sin saber qué hacer. Se reclinó hacia atrás en el sillón y al ver que Giralt no dejaba de llorar, lo agarró del brazo y le dijo “gracias”.

“Soy un pibe de Venado Tuerto, mi ciudad, que soñó toda mi vida con hacer esto. Pero jamás pensé que iba a tener la suerte de poder acompañarte con mi relato, con mi amor para tu carrera y te lo agradezco de todo corazón”, le respondió Giralt entre lágrimas.

Leo respondió a sus palabras y afirmó: “Gracias a vos. A mí me emociona poder llegar así a las personas en la Argentina o el mundo en general que siempre me acompañó, me admiró desde lo futbolístico o la persona; que puedan llegar a conocer a través de esto, de la entrevista, de la pantalla y yo también soy un agradecido por el cariño que conseguí en mi carrera”.

Tras la entrevista, Giralt explicó la escena que había protagonizado: "El sueño de mi vida era hacer una charla mano a mano con Messi. De alguien que lo quiere, que lo admira y que ha tenido la suerte de acompañarlo. Para mí eso es muy importante poder lograr eso. Gracias a la generosidad de Leo y a su padre".