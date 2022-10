España - EE UU Vilda: "Me consta que mis jugadoras están encantadas de estar en la selección" El técnico asegura que la esencia del grupo no camboa, pese a que no sigan muchas jugadoras









Ampliar EFE Agencia Efe El seleccionador nacional de fútbol femenino, Jorge Vilda, ha afirmado que le “consta” que sus jugadoras se sienten “encantadas” de estar convocadas, “el mayor privilegio para una futbolista”. “Aquí tuvimos la preparación del Mundial de Francia y tenemos muy buenos recuerdos. Estamos contentos e ilusionados de jugar por primera vez en El Sadar”, ha comentado Vilda en la rueda de prensa previa al choque amistoso ante EE UU del martes 11 de octubre en El Sadar. El técnico madrileño ha explicado que la semana ha transcurrido “muy bien” con un grupo de jugadoras “muy unido y cohesionado enseguida”, no solamente en los entrenamientos, sino también en las “dinámicas de equipo”. “Estamos disfrutando. Toda la expedición está implicada y volcada, como siempre lo hemos hecho, en tener buenas sesiones. Siento que el equipo tiene claro lo que podemos hacer para hacer un buen partido”, ha indicado el míster. Al ser preguntado sobre un posible cambio de sistema ante la ausencia de piezas habituales, Vilda ha manifestado que “la esencia de la selección no cambia. En función de las jugadoras que estén puede adquirir ciertos matices”. “El otro vimos una España más vertical, con más llegada. Generamos muchas ocasiones de gol y estuvimos cerca de hacer dos o tres goles. Vimos un equipo reconocible, algo que la gente nos ha reconocido a nivel mundial, eso no va a cambiar”, ha opinado sobre el estilo de juego que continuarán exhibiendo tras la polémica de las últimas semanas. A pesar del nivel de las americanas, Vilda espera que sus jugadoras encaren la cita “con naturalidad desde la competitividad para tratar de ser nosotros mismos, sin intentar hacer cosas que no se les pide. Las jugadoras están preparadas para hacer un buen partido mañana, estoy convencido”. “Ahora mismo, ninguna de las 23 cambiaría el estar con esta concentración por estar en cualquier otra lado o situación. Han luchado mucho y se merecen estar aquí”, ha finalizado. ETIQUETAS Selección Española de Fútbol

