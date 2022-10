Fútbol Iniesta: "Me encantaría volver al Barcelona, es mi casa" "Estaré un año en Japón y ya veremos. Me encantaría volver al Barça, es mi casa, pero aún no sé si como entrenador, director deportivo... algo por el estilo", ha explicado









Ampliar EFE Agencia Efe filas del Vissel Kobe japonés, aún se sigue "viendo como jugador", pero reconoce que le "encantaría volver al Barcelona", la que es su "casa", aunque aún no sabe cómo: "como entrenador, director deportivo... algo por el estilo". El español Andrés Iniesta , actualmente en las, aún se sigue "viendo como jugador", pero reconoce que le "encantaría volver al Barcelona", la que es su "casa", aunque aún no sabe cómo: "Estaré un año en Japón y ya veremos. Me encantaría volver al Barça, es mi casa, pero aún no sé si como entrenador, director deportivo... algo por el estilo. En cualquier caso, lo primero que tengo que hacer es entrenar y, de momento, sigo viéndome como jugador", dijo el castellanomanchego en una entrevista que publica esta lunes 'La Gazzetta dello Sport'. El Barcelona se la juega este miércoles ante el Inter de Milán en el Spotify Camp Nou después de la derrota del pasado martes en el Giuseppe Meazza (1-0): el conjunto de Xavi Hernández necesita la victoria para no comprometer sus opciones de clasificarse para octavos de Liga de Campeones e Iniesta, excompañero del técnico catalán en el equipo blaugrana y en la selección española, analizó el partido con el diario italiano. "El partido de ida fue un resultado muy negativo para el Barcelona dadas las consecuencias que trae para el de vuelta", aseguró. Un partido marcado por la polémica en el que el colegiado anuló el tanto de Pedri por mano previa de Ansu Fati y en el que no señaló -el VAR tampoco intervino- una mano del neerlandés Denzel Dumfries dentro del área en el descuento. "En mi opinión las jugadas de las que hablamos fueron claras y, dada la importancia del partido, cuando las decisiones te golpean negativamente, sientes el golpe. En cualquier caso, es vital que el Barça gane para seguir vivo en la competición. Es un partido crucial", explicó. Iniesta espera que sea el Barcelona quien lleve el ritmo y el equipo de Milán el que espere atrás: "El Inter tiene un gran equipo y será complicado para el Barcelona, pero espero que el Barça tome la iniciativa y el Inter estará pendiente de sus opciones, teniendo en cuenta que les puede venir bien un empate". "La 'Champions' es una competición de detalles, si te equivocas lo pagas, pero el Barça tiene una gran oportunidad de dar un nuevo paso adelante. Espero que lo consiga", añadió el campeón del mundo en 2010. El futbolista de 38 años comentó el mítico enfrentamiento entre ambos equipos en 2010, en el que el Inter, por aquel entonces entrenado por el portugués José Mourinho, eliminó al Barcelona y acabó conquistando el título continental. "Tengo recuerdos negativos de aquel partido. Por la eliminación y porque estaba lesionado. Estaba mal y no sabía si llegaría al Mundial, por lo que ese desafío fue una doble decepción para mí", comentó. Además, opinó sobre un posible regreso del argentino Leo Messi, jugador del PSG, al Barcelona, una posibilidad que ha tomado fuerza en los últimos días: "En el fútbol nunca se sabe, pero lo veo complicado", sentenció. ETIQUETAS Andrés Iniesta