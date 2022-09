Berenguer: "Estoy disfrutando y se ve en el campo"

Alex Berenguer, máximo realizador del equipo rojiblanco con tres goles en las cinco primeras jornadas, aseguró que una de las claves de su buen inicio liguero es que juega "relajado y sin presión", y eso le permite disfrutar sobre el terreno de juego. El jugador del Athletic Club con, aseguró que una de las claves de su buen inicio liguero es que juega "relajado y sin presión", y eso le permite disfrutar sobre el terreno de juego.

"Se ve que estoy disfrutando en el campo. El año pasado tuve ese pequeño bache en el que me bloqueé porque no me entraban los goles, pero este año sin presión ni obsesión están entrando", aseguró el extremo navarro en la rueda de prensa que ofreció tras el entrenamiento de este miércoles en Lezama.

Berenguer aseguró que José Carrascosa, el psicólogo que se incorporó al club en julio del pasado año de la mano de Marcelino García Toral, le ha "ayudado bastante" en ese aspecto.

"Si te obsesionas las cosas no llegan. Este año estoy disfrutando mucho jugando al fútbol", incidió el de Barañain quien también reconoció que a nivel táctico se encuentra "más cómodo" en la banda izquierda, donde ha jugado "desde infantiles" y le ha reubicado Ernesto Valverde tras jugar el pasado curso en la derecha.

A el ámbito colectivo, el navarro considera que a pesar de que "algunos partidos se han complicado" el equipo se encuentra "en una buena línea" de cara a alcanzar el objetivo europeo marcado públicamente por el club y la plantilla.

Para lograrlo Berenguer admite que deberán mejorar su eficacia en San Mamés, donde han marcado solo un gol en tres partidos por los ocho anotados en las dos salidas, a Cádiz y Elche.

"Los equipos llegan a San Mamés con la idea de que van a ser dominados y cuando se meten tan atrás es difícil marcar. Ese está siendo nuestro problema, pero a partir de ahora, que estamos teniendo más acierto, las cosas irán mejor. Lo importante es abrir la lata lo antes posible", reflexionó.

"Si en los partidos contra Mallorca o Espanyol hubiéramos marcado pronto hubieran sido más cómodos. Para el sábado espero que San Mamés esté lleno y que haya buen ambiente y por nuestra parte seguir con lo que hacemos bien: presión arriba y jugar rápido", añadió Berenguer.