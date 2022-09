El Girona se lleva de penalti un punto de Mallorca

El equipo de Javier Aguirre ya acariciaba la victoria con el gol de Raillo en el minuto 86, pero un contragolpe muy bien ejecutado por el conjunto visitante obligó a José Copete a cometer un penalti que transformó Saiz engañando al meta Predrag Rajkovic.

Otra vez, como ya ocurrió en la derrota (1-2) ante Betis, los mallorquinistas pierden puntos desde los once metros. Rajkovic y el equipo, por ahora, solo encajan goles de penalti.

El Mallorca se topó con un Girona que fue un muro en la isla. También con una línea de cinco defensas, el equipo de Míchel resistió hasta el minuto 86; en la jugada siguiente enmendó el error con un contragolpe definitivo.

Empezó mejor el conjunto gerundense con un disparo cruzado de Rodrigo Riquelme, una de las perlas de la cantera del Atlético de Madrid; los bermellones, por su parte, solo se acercaron con peligro a la portería rival en el tramo final del primer tiempo.

El Girona supo contrarrestar las mejores armas del equipo de Aguirre. Desconectó al surcoreano Kang In Lee del resto de sus compañeros y el kosovar Vedat Muriqi solo entró en acción después de la primera media hora de juego.

Fueron unos primeros 45 minutos intensos, sobre todo, en la zona ancha del campo, donde el debutante en las filas visitantes, Oriol Romeu, estuvo en la mayoría de las jugadas conflictivas.

No atinaban los bermellones Dani Rodríguez, Rodrigo Battaglia y Antonio Sánchez, éste último, sustituto del francés Clément Grenier que había sido titular en las tres primeras jornadas.

El Mallorca no era capaz de superar el muro del Girona y tuvo que esperar hasta el tramo final del primer tiempo para inquietar la portería rival con ocasiones para Muriqi y Dani Rodríguez.

En el minuto 38, Díaz de Mera pitó penalti por una caída de dos jugadores mallorquinistas tras una salida con los puños del portero Juan Carlos.

Avisado por el VAR, y luego de revisar la jugada, el colegiado corrigió su decisión y anuló la tarjeta amarilla que había mostrado al guardameta del Girona.

El Mallorca dio un paso adelante en la reanudación. Se hizo con el control del partido, pero sin crear ocasiones claras, con excepción de la que tuvo Clément Grenier (min.74) que había sustituido a Antonio Sánchez.

El mediocentro francés se plantó solo ante Juan Carlos tras un medido centro de Lee, pero no pudo atinar con el remate final.

El equipo de Michel respondió con las mismas armas. Siempre bien plantado en su campo también buscó la victoria. Parecía que podía llevarse al menos un punto, cuando marcó el capitán mallorquinista Antonio Raillo al rematar un balón suelto en el área visitante.

La reacción del Girona fue fulminante con un contragolpe que obligó a José Copete a cometer penalti cuando Vallejo se preparaba para rematar.

Manu Saiz no perdonó y se esfumaron las esperanzas del Mallorca para conquistar la primera victoria de la temporada en Son Moix.

1-Mallorca: Rajkovic; Maffeo, Copete, Raillo, Valjent, Costa; Antonio Sánchez (Grenier, min. 60), Battaglia (Ruiz se Galarreta, min. 92), Kang In Lee, Dani Rodríguez (Abdón Prats, min. 73) ; y Muriqi.

1- Girona: Juan Carlos; Arnau, Santi Bueno, Oriol Romeu, Juanpe, Gutiérrez (Bernardo, min. 93); Aleix García, David López (Hernández, min. 93); Reinier (Toni Villa, min. 65), Riquelme (Vallejo, min. 79); y Castellanos (Saiz, min. 79).

Goles: 1-0, min. 86: Raillo; 1-1, min. 91, Samu Saiz, de penalti.

Árbitro: Isidro Díaz de Mera (C. Castellano-Manchego). Mostró tarjetas amarillas a: Battaglian (min. 14), Castellanos (min. 23), Muriqi (min. 29), Oriol Romeu (min. 49), Sánchez (min. 58), Copete (min. 89) y Javier Aguirre, entrenador del Mallorca (min.76).

Incidencias: Partido correspondiente a la cuarta jornada de LaLiga disputado en el Visit Mallorca Estadi ante 13.390 espectadores. El ex jugador e histórico capitán del Mallorca Xisco Campos realizó el saque de honor. El club balear repartió gorras para protegerse del sol a los aficionados de las gradas Lluís Sitjar y Tribuna Este; también fijó en un euro el precio de las botellas de agua en todo el estadio.