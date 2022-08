Endika Irigoien recala en el Izarra

Un exrojillo, Endika Irigoien, ha firmado por el Izarra de Segunda RFEF. Formado en la cantera de Tajonar, la pasada campaña estuvo en el Melilla y en esta ocasión regresa a su tierra para seguir con su carrera deportiva.

ARESO DEBUTÓ CON EL BURGOS

Cedido por Osasuna esta semana, Jesús Areso jugó su primer partido con el Burgos. Fue contra el Sporting en El Molinón (0-0) y salió en el minuto 64. Hubo mil burgaleses en las gradas. “He tenido muy buenas sensaciones. Lo más importante ha sido la afición, cuántos han venido. Me he quedado loco. No pensaba que iban a venir tantos y les dedicamos ese punto”, dijo el lateral derecho de Cascante.