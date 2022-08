Casemiro: "Lo que más me gusta del fútbol inglés es que todo el mundo es justo"

centrocampista brasileño Carlos Henrique Casemiro se mostró "muy emocionado" por su fichaje por el jugar con Cristiano Ronaldo y Raphael Varane y que será su primera experiencia en un fútbol donde celebra que "todo el mundo es justo". Else mostró "muy" por su fichaje por el Manchester United , equipo donde tendrá el "honor" de volver ay que será su primera experiencia en un fútbol donde celebra que "todo el mundo es justo".

"No hay duda de que estoy muy emocionado. Me han recibido muy calurosamente y ya he sentido ese cariño especial de todos hacia mí y por supuesto eso es muy importante. Creo que es un nuevo reto y siento que tengo 18 ó 20 años", expresó Casemiro en su primera entrevista a los medios oficiales del United publicada este jueves.

El ex del Real Madrid llega a Manchester para "trabajar duro" y para jugar en "el club más grande" de Inglaterra y donde "hay mucha historia". "Lo ha ganado todo y ya quiero conocer a mis compañeros y ayudar al equipo", resaltó el mediocentro, que recordó que jugó cuando tenía 15 años con el Sao Paulo en Old Trafford en la Nike Cup. "Y ni en tus sueños más locos te imaginas jugando aquí", confesó.

Casemiro dio las gracias a los directivos del United por ser "geniales" en todo momento con él. "Me han demostrado mucho cariño y yo quiero demostrárselo cuanto antes en los entrenamientos y en los partidos", afirmó el internacional.

"La Premier es un sueño para jugar, es una liga maravillosa. El respeto que la afición tiene por los jugadores, los jugadores por la afición, los jugadores por los árbitros, los árbitros por los jugadores, la pasión de los clubes...", recalcó el brasileño sobre su nuevo campeonato.

En este sentido, admite que hay que dar "el 120 por ciento en cada partido", sobre todo en un fútbol que "es muy físico y, sin duda, es muy duro". "Pero lo que más me gusta de los jugadores, de los árbitros y de la afición de este país es que son justos, por muy físicas que sean las cosas, todo el mundo es justo. Claro que en el fútbol hay contacto, choques, pero la equidad con la que se juega en esta liga es lo más bonito", subrayó.

"Sabemos que es una liga competitiva y ya sea jugando en casa o fuera, todos los partidos son muy difíciles. Todos los equipos están igualados y creo que no son solo los equipos que juegan la Champions o la Liga Europa, los de arriba pueden perder con los de abajo. Es bonito que sea tan competitivo y estoy emocionado de jugar aquí", añadió el centrocampista.

"ES UN HONOR JUGAR UNA VEZ MÁS CON CRISTIANO Y VARANE"

En el vestuario se ha reencontrado con dos excompañeros como Cristiano Ronaldo, si éste decide quedarse finalmente, y Raphael Varane. "Son dos jugadores con los que he tenido el placer de jugar. Podríamos estar todo el día hablando de Cristiano, es uno de los mejores de la historia del fútbol. Pasamos siete años juntos, por lo que es un honor jugar una vez más con estos jugadores", apuntó.

"Sí, hablé con Rafa y me dice que es feliz. Su familia está muy feliz aquí en Manchester y siento que el United tiene un gran central en él. Cristiano está ahí arriba como uno de los mejores jugadores en la historia del fútbol y creo que seguirá logrando cosas", declaró sobre el francés y el portugués.

Finalmente, dejó claro que es un jugador al que le encanta "trabajar duro" y que "lo da todo en el campo". "Pero no sólo los 90 minutos, también en los entrenamientos, que para mí es lo más importante. Soy uno de esos jugadores que quiere ir a casa y saber que he hecho mi trabajo. Esa es mi filosofía y mi mentalidad y ahora se trata de darlo todo por el Manchester United. Para mí entrenas como juegas y siento que eso es clave para ganar partidos y títulos", sentenció.