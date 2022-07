Berenguer no se marca objetivos personales: "Ese fue mi fallo el año pasado"

Alex Berenguer, jugador del Athletic Club, aseguró que esta temporada no se va a marcar objetivos personales de goles o asistencias porque "ese fue el fallo del año pasado".

"Hasta enero estuve bloqueado. Lo que debo hacer es jugar tranquilo, hacer las cosas bien y luego las cosas ya vendrán solas", apuntó el navarro en declaraciones difundidas por el club bilbaíno desde la concentración que lleva a cabo la plantilla en la localidad alemana de Harsewinkel.

Berenguer añadió que ve al grupo "en una buena línea" y en proceso de "acoplarse" a las ideas del nuevo entrenador, Ernesto Valverde, a quien el extremo no conocía y a quien en estos primeros días le ha visto "majo y amable" en el trato personal y "con las ideas claras".

"Me han hablado muy bien de él y creo que nos vamos a llevar muy bien", considera el futbolista quien confesó haberse sentido "bastante cómodo" en la posición de extremo zurdo en la que le colocó Valverde en el amistoso del domingo, domingo, frente al Borussia Mönchengladbach.

"Desde pequeño siempre he jugado por la banda izquierda a pie cambiado. Me encuentro más cómodo por la izquierda, aunque no tengo ningún problema si tengo que hacerlo por la derecha", dijo Berenguer.