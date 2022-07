DAZN anuncia el precio que costará ver LaLiga en su plataforma

Una nueva era en la OTT que arranca después de adjudicarse el pasado mes de diciembre los derechos de emisión en exclusiva de 175 encuentros de la máxima competición nacional para cada una de las próximas cinco temporadas a cambio de 2.400 millones de euros.

Los nuevos planes estarán disponibles desde el próximo 1 de agosto, 11 días antes del comienzo de LaLiga Santander 2022-2023.

Para disfrutar de esta competición, el precio establecido por la compañía en el ‘pack DAZN LaLiga’ es de 18,99 euros al mes.

Para aquellos que no estén interesados en LaLiga Santander, la plataforma creó el plan ‘DAZN Esencial’, que incluye el resto de los contenidos disponibles en esta. Formula 1 y MotoGP, la Euroliga, la Premier League, la Liga de Campeones Femenina, la Copa Libertadores, la Copa Sudamericana, la FA Cup, la WTA, veladas exclusivas de boxeo, así como los canales de Eurosport y Red Bull TV y contenido exclusivo de la plataforma. El precio de este plan se mantiene a 12,99 euros al mes o 129,99 euros al año a pagar al inicio de la suscripción.

Para los que quieran todo, han creado ‘DAZN Total’, con un precio mensual de 24,99 euros, además de una suscripción anual, aunque con pago fraccionado mensual -es decir, se paga mes a mes aunque el compromiso sea por todo el año- de 19,99 euros mensuales, lo que permite un ahorro de 60 euros al año y un incremento de solo un euro mensual respecto a ‘DAZN LaLiga’.

Bosco Aranguren, director general de DAZN en España, explicó en una entrevista con EFE en la sede de la compañía en Madrid que estos precios se deben a que quieren “democratizar y hacer las audiencias más grandes con un precio más atractivo” para “acercar el contenido a los potenciales usuarios”.

Tras el acuerdo que cambia la forma de ver LaLiga Santander en España, DAZN y Movistar+ elegirán por turnos alternos los cinco partidos que les corresponden. Además, se iniciará la elección de manera alterna a lo largo de las 35 jornadas, según explicó la OTT en un comunicado.

35 porque hay tres en las que Movistar + tiene los diez partidos en exclusiva. Eso sí, DAZN se integrará en la plataforma de Movistar+ para que a través de esta se puedan ver todos los encuentros de LaLiga Santander. Por su parte, el acuerdo con Orange incluye solo los contenidos de DAZN.

También se decidió que DAZN emitirá el primer clásico oficial de la temporada entre Real Madrid y Barcelona, que se disputará el fin de semana del 15-16 de octubre en el estadio Santiago Bernabéu.

Tras el anuncio oficial de los horarios de las primeras tres citas del calendario por parte de LaLiga, así quedan repartidos los partidos durante el mes de agosto:

Jornada 1



Osasuna vs Sevilla – Viernes 12, 21:00 horas CET (Movistar+)

Celta de Vigo vs Espanyol – Sábado 13, 17:00 (DAZN)

Valladolid vs Villarreal – Sábado 13, 19:00 (Movistar+)

Barcelona vs Rayo Vallecano – Sábado 13, 21:00 (DAZN)

Cádiz vs Real Sociedad – Domingo 14, 17:30 (Movistar+)

Valencia vs Girona – Domingo 14, 19:30 (DAZN)

Almería vs Real Madrid, Domingo 14, 22:00 (Movistar+)

Athletic Club vs Mallorca – Lunes 15, 17:30 (DAZN)

Getafe vs Atlético de Madrid – Lunes 15, 19:30 (Movistar+)

Real Betis vs Elche – Lunes 15, 21:30 (DAZN)



Jornada 2



Espanyol vs Rayo Vallecano – Viernes 19, 20:00 (Movistar+)

Sevilla vs Real Valladolid – Viernes 19, 22:00 (DAZN)

Osasuna vs Cádiz – Sábado 20, 17:30 (DAZN)

Mallorca vs Betis – Sábado 20, 19:30 (Movistar+)

Celta de Vigo vs Real Madrid – Sábado 20, 22:00 (DAZN)

Athletic Club vs Valencia, domingo 21, 17:30 (Movistar+)

Atlético de Madrid vs Villarreal – Domingo 21, 19:30 (DAZN)

Real Sociedad vs Barcelona – Domingo 21, 22:00 (Movistar+)

Elche vs Almería – Lunes 22, 20:00 (DAZN)

Girona – Getafe – Lunes 22, 22:00 (Movistar+)



Jornada 3



Girona vs Celta de Vigo – Viernes 26, 20:00 (DAZN)

Betis vs Osasuna – Viernes 26, 22:00 (Movistar+)

Elche vs Real Sociedad – Sábado 27, 17:30 (DAZN)

Rayo Vallecano vs Mallorca – Sábado 27, 19:30 (Movistar+)

Almería vs Sevilla – Sábado 27, 22:00 (DAZN)

Getafe vs Villarreal – domingo 28, 17:30 (Movistar+)

Barcelona vs Real Valladolid – Domingo 28, 19:30 (DAZN)

Espanyol vs Real Madrid – Domingo 28, 22:00 (Movistar+)

Cádiz vs Athletic Club – Lunes 29, 20:00 (DAZN)

Valencia vs Atlético de Madrid – Lunes 29, 22:00 (Movistar+).