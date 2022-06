Martín González: "No me marco retos, ni metas"

nuevo director de la Sociedad Deportiva Huesca, Ángel Martín González, ha señalado este miércoles 1 de junio en su presentación que no se marca retos y metas. El, ha señalado este miércoles 1 de junio en suque

Martín González, que ha firmado por tres temporadas con el club oscense, ha explicado en rueda de prensa que le gustaría que el equipo, sobre todo, "compitiera bien" y que los aficionados se divirtieran con su equipo.

"No me marco retos ni metas, porque no le haría ningún favor a nadie y sería cargar con un peso para todos. El fútbol es muy complicado en esta categoría porque está a un nivel altísimo. Lo que quiero es que el equipo compita bien y que los aficionados que vengan al campo se diviertan porque el equipo juegue bien y transmita a los aficionados esa ilusión, que se sientan orgullosos de su equipo", ha añadido.

El nuevo director deportivo azulgrana ha dicho también que está al tanto de la situación de todos los jugadores y que aunque tenía alguna otra oferta se ha decantado por el Huesca "por el interés que puso el club desde el principio", así como por el conocimiento que tiene desde hace tiempo de algunos miembros del mismo, además de porque le apetecía recalar en el Huesca.

Ángel Martín González no se ha decantado ni ha dado nombres de posibles entrenadores para el equipo oscense.

"No tengo inclinación por ningún perfil de entrenador, me da igual que sea joven o veterano o que juegue de una u otra manera, el caso es hacer un buen equipo y que compita bien", ha apuntado.

A este respecto ha apostillado que los entrenadores se tienen que adaptar a la plantilla y que tienen que sacarle el jugo a la misma.

"Dependerá del equipo que tengamos y de la gente que podamos traer. A mí me gusta el fútbol de ataque, el fútbol alegre, pero eso es fácil decirlo y difícil hacerlo. En ese caso, ganaremos muchos partidos", ha asegurado.

El nuevo director deportivo ha resaltado que se había quedado "impresionado" de la infraestructura con la que cuenta el club que es "como si fuera de Primera división".

RUBÉN REYES, SU SUSTITUTO EN EL GETAFE

Rubén Reyes, que fue jugador del Getafe entre 2002 y 2004, regresa al club azulón como director deportivo, según informó la entidad que preside Ángel Torres.

Reyes, de 43 años, se desvinculó esta semana del Real Oviedo, en el que ejercía de director deportivo desde junio de 2021 y con el que tenía contrato hasta 2023.

El exfutbolista asturiano ocupará el cargo que dejó vacante el pasado mes de abril Ángel Martín, que finalizó contrato con el Getafe y no renovó.

Durante su etapa como futbolista Rubén Reyes vistió las camisetas del Avilés Industrial, Oviedo, Getafe, Villarreal, Pontevedra, Albacete, Rayo Vallecano y Palencia.

El cometido principal en Getafe de Rubén Reyes, que también trabajó hace dos años en la secretaría técnica del Rayo, será el de diseñar junto al presidente Ángel Torres y el entrenador Quique Sánchez Flores la plantilla de la próxima campaña, que iniciará la pretemporada el 4 de julio.